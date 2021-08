Periodo di ripresa agonistica per tutte le selezioni nazionali. Non fa eccezionale l’Italia U20 di calcio che, dopo l’ultimo match disputato a giugno contro la Nazionale maggiore di San Marino, affronterà un doppio impegno.

Gli azzurrini, infatti, affronteranno la Polonia a Lomza il 2 settembre (18.00), gara d’esordio del Torneo 8 Nazioni, e in amichevole il 6 del mese citato la Serbia al Teofilo Patini’ di Castel di Sangro (15.00). Il CT Alberto Bollini per i due match ha convocato 26 giocatori. Match utili per i calciatori e lo stesso allenatore al fine di sondare la condizione fisica e creare una convincente amalgama di squadra. Ricordiamo che a causa dell’emergenza sanitaria il Mondiale U20 di scena in Indonesia non si è potuto svolgere e gli atleti di questa categoria sono rimasti ai box in attesa di tempi migliori.

Compagine di Bollini che prenderà parte al torneo con Polonia, Inghilterra, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Germania e Norvegia. Dopo le sfide menzionate, la Nazionale giocherà quattro match consecutivi in casa, ovvero contro il Portogallo (12 ottobre), la Repubblica Ceca (11 novembre), la Romania (15 novembre) e la Germania (24 marzo 2022). L’ultima gara il 28 marzo del 2022 in Norvegia contro i padroni di casa.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Ludovico Gelmi (Feralpisalò), Semuel Pizzignacco (Vicenza), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Tommaso Barbieri (Juventus), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Nicolò Armini (Piacenza), Laurens Serpe (Genoa), Christian Dalle Mura (Cremonese), Mattia Viti (Empoli), Matteo Ruggeri (Salernitana), Giorgio Brogni (Feralpisalò);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Manu Emmanuel Gyabuaa (Perugia), Nikola Sekulov (Juventus), Alessandro Bianco (Fiorentina), Emanuele Zuelli (Juventus), Giuseppe Leone (Juventus), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia), Alessio Riccardi (Roma), Daniel Maldini (Milan);

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Bologna), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter), Nicolò Cudrig (Juventus), Giuseppe Di Serio (Benevento).

Foto: LaPresse