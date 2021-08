Calcio, Giorgio Chiellini e la Juventus ancora insieme: rinnovato il contratto fino al 2023

Lo si era già intuito nei giorni precedenti e oggi c’è stato l’annuncio ufficiale: il matrimonio fra la Juventus e Giorgio Chiellini andrà ancora avanti per altri due anni, fino al 2023. Rinnovo biennale per il capitano bianconero che, prossimo alle 37 primavere, ha deciso di accettare la sfida e di proseguire a vestire la maglia gloriosa della Vecchia Signora.

Chiellini, riferimento carismatico anche della Nazionale italiana di calcio che ha vinto gli Europei 2021, sarà ancora alla guida del reparto arretrato della Juve di Max Allegri. Una rivelazione fatta del giocatore stesso con un post su Instagram.

Successivamente, Chiellini a Juventus Tv ha dichiarato: “19 stagioni con la Juve? Meglio non pensarci, mi fa sembrare più vecchio. Sono contento, tante volte sembrano formalità ma sono dei passaggi importanti della vita. Sono arrivato che ero un ragazzo poco più che maggiorenne, ora sono un padre di famiglia, una persona matura, che si sta godendo ogni istante di questi ultimi anni. Spero tanto di dare ancora il mio contributo e di aiutare ancora questa squadra a vincere altri titoli. Dopo un Europeo da protagonista è difficile non pensare al Mondiale? È fra poco più di un anno, vediamo, io cerco di pensare al presente. Se avrò la fortuna di stare bene e di poter partecipare al Mondiale sarò felice. Se non parteciperò sarò felice lo stesso, in questi ultimi anni ho imparato che l’unico segreto è vivere con gioia il presente senza porsi obiettivi troppo lontani. Ora si riparte: c’è da far girare di nuovo il motore. Poi mi godrò partita dopo partita sperando di arrivare il più lontano possibile“.

A seguire il comunicato della società ha reso ufficiale il tutto sul proprio sito: “Giorgio Chiellini è bianconero. Da tanto tempo da sembrare sempre, ed è un sempre che continuerà anche per le prossime stagioni; è infatti ufficiale il rinnovo del suo contratto con la Juventus. Giorgio è DNA Juve, è storia, è presente, è grinta e passione, è cuore e testa. Giorgio è mille dati, mille numeri, tanti record, tantissimi trofei, ma anche nove lettere. C come CAPITANO- Perché Chiellini è tutto quello che un capitano della Juve deve essere: è una presenza fondamentale, in difesa, in spogliatoio, al campo d’allenamento. H come HERO- Alzi la mano chi non ricorda le sue mille foto in campo, con una fasciatura in testa. Perché Giorgio non si è mai tirato indietro, nemmeno di un millimetro. I come INFINITO -2005-2023. Bastano queste due date per dare la dimensione di una storia fantastica. E come ESEMPIO- Perché chi si carica sulle spalle per così tanti anni la difesa di un club come la Juve deve essere prima di tutto questo: un esempio da seguire. L come LEADER –Anche questo è un termine che, abbinato a Giorgio, semplicemente, non ha alcun bisogno di spiegazione. E ne avete avuto tutti mille conferme negli ultimi Europei che lo hanno laureato Campione. L come LEALTA’ –Duro nei contrasti, coraggioso negli interventi, ma sempre un esempio di come ci si comporta, in campo e fuori. I come IMPEGNO– Quello che Giorgio mette ogni volta che si allena e scende in campo, ma anche quello che insieme ci prendiamo di vivere ancora due grandi anni insieme. N come NOVE– Gli Scudetti consecutivi vinti da Chiello, l’unico ad averlo fatto. Un palmarès il suo che in totale in bianconero dice dieci Scudetti, cinque Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane, e un campionato di Serie B. I come INSIEME – ORA E ANCORA. GIORGIO CON NOI. #CHIELLINI2023″.

Foto: LaPresse