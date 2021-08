Calcio femminile, Champions League 2021-2022: Milan in Finale nei turni preliminari, Zurigo sconfitto 2-1

Vittoria di misura per il Milan di Maurizio Ganz impegnato nelle semifinali dei turni di qualificazione alla Champions League 2021-2022 di calcio femminile. Le rossonere, allo Stadio Letzigrund (noto per essere stato spesso teatro di prestazioni sensazionali nell’atletica leggera), hanno sconfitto le padrone di casa dello Zurigo per 2-1.

Valentina Giacinti protagonista assoluta in fase realizzativa. L’attaccante della Nazionale italiana, infatti, ha sbloccato il punteggio al 33′, ispirata dalla danese Sara Thrige. Nella ripresa le svizzere sono pervenute al pareggio al 68′: la realizzazione del difensore rossocrociato Naomi Megroz è valso l’1-1.

Le ragazze di Ganz non si sono arrese all’82’ è stata ancora una volta Giacinti a trovare la via della rete, imbeccata dalla scozzese Christy Grimshaw. La realizzazione della punta rossonera si è rivelata decisiva e dunque il Milan accede all’atto conclusivo di questo turno di qualificazione dove affronterà le tedesche Hoffenheim che, come da pronostico, si sono imposte 1-0 contro le islandesi del Valur.

Sarà un match molto impegnativo per il club meneghino che 21 agosto scenderà in campo per fronteggiare la compagine teutonica.

