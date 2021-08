Fine del sogno europeo per il Milan nella Champions League 2021-2022 di calcio femminile. La compagine rossonera di Maurizio Ganz è stata sconfitta per 2-0 dalle tedesche dell’Hoffenheim nella Finale del primo turno di qualificazione alla competizione continentale. Il rettangolo verde del Letzigrund Stadion di Zurigo (Svizzera) è stato avaro di soddisfazioni per le rossonere. Si sapeva che il confronto con le teutoniche sarebbe stato particolarmente complicato, terza nella Bundesliga dietro il Bayern Monaco e il Wolfsburg, e l’esito della sfida ha confermato i timori della vigilia.

PRIMO TEMPO – L’inizio delle meneghine è convincente, con Thomas e Giacinti che in più di una circostanza creano dei pressupposti molto interessanti nell’area piccola avversaria, ma manca la dovuta concretizza. Scarso pragmatismo che costa caro dal momento che le tedesche alzano i ritmi e trovano la rete del vantaggio al 36′: disimpegno sbagliato di Fusetti che finisce per servire involontariamente Brand, lucida a trafiggere Giuliani. Due minuti dopo il portiere della Nazionale ci mette una pezza, salvando su Linder e mantenendo a galla le milaniste.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa le ragazze di Ganz attaccano a testa bassa, ma manca la dovuta lucidità. Di contro, al 59′ arriva il raddoppio dell’Hoffenheim: Billa crossa per Hartig che, lasciata clamorosamente libera, insacca. Il raddoppio è una mazzata per il Milan e nei fatti la partita va in ghiaccio, sorridendo alla compagine tedesca.

Foto: Francesco Scaccianoce / LPS