Calcio femminile, Champions League 2021-2022: Juventus-Kamenica Sasa 12-0. Bianconere in finale nel primo turno preliminare

Tutto facile per la Juventus nelle semifinali del Gruppo 8 del primo turno di qualificazione alla Champions League 2021-2022 di calcio femminile: le bianconere, che giocano col vantaggio del fattore campo in questa fase, superano per 12-0 il Kamenica Sasa, squadra campione della Nord Macedonia.

Sabato 21 agosto alle ore 21.00 la Juventus affronterà nella finale che mette in palio un posto nel secondo ed ultimo turno preliminare la vincente del match in programma questa sera alle ore 21.00 tra le austriache del St. Pölten e le turche del Beşiktaş.

Senza storia il match odierno, con la Juventus che chiude in vantaggio per 4-0 la prima frazione e poi dilaga ulteriormente nella ripresa, mettendo a segno altri 8 gol. Sugli scudi Caruso e Staskova con tre reti a testa, poi doppietta per Girelli ed infine un gol per Rosucci, Bonansea, Zamanian e Bonfantini.

Gruppo 8 (club ospitante Juventus)

Mercoledì 18 agosto – Semifinali

Juventus – Kamenica Sasa 9-0

St. Pölten – Beşiktaş ore 21:00

Sabato 21 agosto – Finali

Terzo posto ore 15:00

Primo posto ore 21:00

