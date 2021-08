Lo si era già appreso il 31 luglio della medaglia di bronzo per Irma Testa nella categoria dei pesi piuma di boxe femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

L’azzurra si era dovuta arrendere ai punti, con verdetto non unanime, alla filippina Nesthy Petecio, conquistando comunque un podio molto pesante, trattandosi del primo della storia della disciplina per l’Italia. Petecio che, quest’oggi, è stata sconfitta nella Finale per l’oro dalla padrona di casa Sena Irie.

Pertanto, per Irma è stato il giorno della medaglia e della soddisfazione. Un qualcosa da ricordare di certo: “Non si può descrivere la felicità di avere in mano questa medaglia. E’ uno dei momenti più belli della mia vita“, le parole dell’azzurra ai microfoni della Rai.

“Penso alla scalata, ai sacrifici che ho dovuto fare per arrivare qui. E’ il riscatto, vuol dire che tutto quello che ho fatto è servito a qualcosa e significa che anche le donne possono fare pugilato. Molti avevano dubbi, noi no“, la chiosa orgogliosa dell’atleta nostrana.

