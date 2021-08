L’ultima recita a Las Vegas? Vedremo…Il quadrato americano è stato teatro nella notte italiana del combattimento per il titolo WBA dei pesi welter tra il campione in carica Yordenis Ugas e il leggendario Manny Pacquiao. Il pugile cubano ha prevalso per decisione unanime dopo dodici riprese (115-113, 116-112 x 2) e per Pacquiao potrebbero davvero aprirsi le porte di una vita lontana dalla boxe.

A 42 anni suonati, Manny cercava un qualcosa di epico sul ring, ma la realtà ha avuto un sapore amaro. “Ho fatto molto per la boxe e la boxe ha fatto molto per me“, le prime parole del campione filippino.

“Non vedo l’ora di passare del tempo con la mia famiglia e pensare al mio futuro nel pugilato. Nel mio cuore voglio continuare a combattere, ma il fatto è che devo considerare anche il mio corpo“, l’ammissione di Pacquiao (fonte: L’Ansa).

“Ho fatto del mio meglio stasera, ma il mio meglio non è stato abbastanza. Niente scuse. Volevo combattere per il titolo sul ring, ma il campione stasera è ancora Ugas“, le parole oneste di Manny che potrebbe dunque chiudere così una carriera straordinaria durata 26 anni, rendendolo uno dei personaggi cult del pugilato mondiale.

Foto: LaPresse