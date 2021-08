Yordenis Ugas resta campione WBA dei pesi welter e soprattutto potrebbe aver messo fine alla leggendaria carriera di Manny Pacquiao. A Las Vegas il pugile cubano ha sconfitto il filippo per decisione unanime dopo dodici riprese (115-113, 116-112 x 2), in quello che potrebbe essere stato l’ultimo incontro del campione di Manila, che a 42 anni cercava un’altra epica vittoria sul ring.

Un incontro che ha visto Pacquiao non riuscire a trovare le contromisure ai colpi di Ugas. Il cubano è stato più efficace, sfruttando soprattutto il suo jab per mantenere le distanze. Pacquiao è andato anche a terra, ma non è mai partito il conteggio dell’arbitro. Il campione filippino aveva trovato un ottimo momento nel terzo round, mettendo alle corde un Ugas in chiara difficoltà.

Con il passare dei round, però, Pacquiao ha perso potenza e i suoi colpi sono risultati sicuramente meno efficaci. Dall’altra parte Ugas ha continuato a difendersi bene ed è andato a segno molte volte, vincendo i round dal sesto al decimo. Nell’undicesima e penultima ripresa Pacquiao ha avuto una reazione e ha provato il colpo del ko, ma Ugas ha gestito ancora il momento, vincendo a sua volta il dodicesimo round e mettendo così fine all’incontro.

Per i giudici non ci sono stati dubbi ed il giudizio è stato unanime, decretando la vittoria di Ugas. Adesso l’attenzione è rivolta soprattutto sulla decisione di Manny Pacquiao di chiudere la sua carriera o provare ancora una volta a salire sul ring, per provare a smettere con una vittoria.

Foto Shutterstock