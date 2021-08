Berrettini-Chardy oggi, US Open 2021: orario, tv, programma, streaming

Oggi martedì 31 agosto Matteo Berrettini affronterà il francese Jeremy Chardy nel primo turno degli US Open 2021, ultimo Slam della stagione di tennis che va in scena sul cemento di New York. L’azzurro, testa di serie numero 6 del tabellone e numero 8 del ranking ATP, partirà con i favori del pronostico contro il numero 70 del mondo ma non dovrà sottovalutare un avversario comunque ostico e insidioso. Il 25enne ha tutte le carte in regola per avere la meglio sul 34enne e passare il turno, proseguendo l’avventura a Flushing Meadows.

Il romano, finalista a Wimbledon poco più di un mese fa, è reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati per mano del canadese Felix Auger-Aliassime. Il nostro portacolori, che si era fermato per un infortunio dopo aver raggiunto l’atto conclusivo sull’erba londinese, dovrà necessariamente esprimere un buon livello di gioco se vorrà accedere al secondo turno da disputare contro il vincente di Moutet-Travaglia.

Matteo Berrettini scenderà in campo verosimilmente nella serata italiana, visto che la sfida con Chardy è la seconda partita sul “Grandstand” a partire dalle ore 17.00 italiane dopo un incontro maschile (il nostro Stefano Travaglia contro il giapponese Kei Nishikori). Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Chardy, primo turno degli US Open 2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport Player oltre che su Sky Go e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-CHARDY, PRIMO TURNO US OPEN: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 31 AGOSTO:

Secondo incontro dalle ore 17.00 Matteo Berrettini vs Jeremy Chardy

In precedenza, sul Grandstand, un incontro maschile di primo turno: Caruso vs Nishikori.

BERRETTINI-CHARDY, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1 o Eurosport 2.

Diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go e DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse