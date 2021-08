Jannik Sinner sconfitto a Cincinnati: quante posizioni può perdere nel ranking Atp e chi può superarlo

Battuto d’arresto difficile da digerire per Jannik Sinner. L’altoatesino, attualmente n.15 del mondo, ha dovuto subire un ko cocente per mano dell’americano John Isner nel 2° turno del Masters1000 di Cincinnati (Stati Uniti). Jannik, in vantaggio di un set (7-5), si è trovato in una condizione di vantaggio importante nel tie-break del secondo set (4-2).

In quel momento, un errore banale è costato carissimo perché Sinner ha subìto il contraccolpo psicologico, perdendo il parziale per 7-4. Successivamente, per un turno in battuta mal gestito, il giocatore italiano non è stato in grado di recuperare il break di ritardo al cospetto di un avversario come lo statunitense molto abile nel fondamentale del servizio.

Questa sconfitta può avere anche delle conseguenze sull’attuale graduatoria dell’azzurro? Di seguito i giocatori che possono superare il tennista del Bel Paese e quante posizioni eventualmente può perdere:

I GIOCATORI CHE POSSONO SUPERARE SINNER IN CLASSIFICA

– Felix Auger-Aliassime (attualmente n.16 del mondo) – Se dovesse battere Matteo Berrettini negli ottavi di finale salirebbe a 2828 punti e scavalcherebbe Sinner

– Grigor Dimitrov (attualmente n.19 del mondo) – Se dovesse raggiungere le semifinali (2781 punti) scavalcherebbe Sinner.

– Gael Monfils (attualmente n.20 del mondo) – Se dovesse raggiungere le semifinali (2773 punti) scavalcherebbe Sinner.

– John Isner (attualmente n.22 del mondo) – Se dovesse raggiungere la Finale (2771 punti) scavalcherebbe Sinner.

– Lorenzo Sonego (n.23 del mondo virtuale) – Se dovesse vincere il torneo (3137 punti) scavalcherebbe Sinner.

QUANTE POSIZIONI RISCHIA DI PERDERE SINNER?

Sono cinque i giocatori che possono insidiare l’altoatesino in classifica, attualmente n.15 del mondo. Tuttavia non saranno, nel peggiore dei casi, perse cinque posizioni nella graduatoria dal momento che alcuni di loro, incrociandosi prima nel loro percorso non potranno essere nelle condizioni per scavalcare. Ad esempio, Isner potrebbe incrociare Monfils nei quarti di finale e pertanto solo uno di loro due potrebbe essere un pericolo per Jannik. Stesso discorso nel caso di Sonego e Auger-Aliassime, con l’azzurro che se la vedrebbe con il canadese nei quarti. Pertanto la vera minaccia viene dal canadese, a seguire da una possibile semifinale Monfils-Dimitrov. Il resto delle condizioni è già stato specificato.

Foto: LaPresse