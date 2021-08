Beach volley, World Tour 2021 Budapest. Che Italia sul Danubio: They/Breidenbach e Marchetto/Dal Corso sono in finale!

Parla sempre più italiano il torneo 1 stella di Budapest che, come accadde due settimane fa a Sofia, vede due coppie azzurre in finale, They/Breidenbach in campo femminile e Marchetto/Dal Corso in campo maschile.

Chiara They concede il bis rispetto a Sofia quando raggiunse la finale in coppia con Margherita Bianchin, mentre per Sara Breidenbach la partita di oggi pomeriggio contro Nystrom/Gusarova, cipriote di nazionalità ma soprattutto di adozione, sarà la prima finale del World Tour in carriera che, dopo il terzo posto di Sofia, legittima la scelta della giocatrice milanese di vestire la maglia azzurra fatta ad inizio stagione.

They/Breidenbach ieri sera in semifinale hanno concesso il bis contro le ucraine Khmil/Lazarenko, già sconfitte la serata precedente nella finale del girone. L’impresa è stata più difficile soprattutto nel primo set in cui le ucraine sono riuscite a mettere in difficoltà a più riprese le azzurre, brave a non perdere la pazienza e a vincere ai vantaggi 25-23, dopo aver annullato due set ball alle rivali. Nel secondo set tutto più facile per la coppia italiana che si è imposta 21-15, con l’andamento sulla falsariga del secondo set della sfida del giorno prima.

In finale They/Breidenbach questo pomeriggio alle 15 troveranno dall’altra parte della rete una coppia particolare, proveniente da Cipro ma che di cipriota ha poco: da una parte la 17enne Daria Dasha Gusarova, origini russe, nata a Chicago negli States e di stanza a Nicosia dove frequenta la scuola americana di marketing, dall’altra Erika Nystrom, 38 anni, fino al 2015 presenza fissa per la Finlandia assieme alla sorella Emilia nel World Tour dove però non è mai riuscita a salire sul podio, se non in due tornei satellite a Brno (seconda) e sulla sabbia di casa a Turku (terza). Dopo il 2015 il trasferimento a Cipro, dove ha ottenuto la cittadinanza e la partenza di questo progetto con Gusarova che vive oggi il suo momento più importante (le due erano state quarte al primo torneo di Sofia). Gusarova/Nystrom hanno sconfitto 2-0 (21-19, 21-12) in semifinale le israeliane Dave/Starikov.

Per Gianluca Dal Corso e Tobia Marchetto quello di Budapest è il terzo podio in carriera e in stagione, dopo quello ottenuto assieme a Sofia (secondo posto) due settimane fa e quello sempre di Sofia a luglio ma con due compagni diversi (Dal Corso terzo, Marchetto secondo). In mattinata la coppia azzurra molto promettente (40 anni in due) ha battuto 2-0 i serbi Milic/Kolaric, già incontrati due volte in stagione (una vittoria e una sconfitta). Senza storia il primo set, vinto dagli azzurri 21-16. Più equilibrio nel terzo parziale quando l’accelerazione decisiva della coppia italiana è arrivata nel finale ed ha fruttato il successo con il punteggio di 21-18.

Dal Corso/Marchetto affronteranno alle 16 nella finalissima sulle rive del Danubio la vincente della seconda semifinale che è in corso di svolgimento tra gli israeliani Elazar/Ohana e i finlandesi Nurminen/Siren.

