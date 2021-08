Domani Daniele Lupo e Paolo Nicolai si giocheranno l’accesso alle semifinali del torneo di beach volley delle Olimpiadi di Tokyo. I due atleti dell’Aeronautica Militare sono a caccia della seconda semifinale consecutiva ai Giochi Olimpici dopo quella conquistata a Rio de Janeiro nel 2016. Non sarà un compito facile per i due azzurri visto che si troveranno di fronte i qatarioti Cherif-Ahmed, numeri uno del World Ranking e favoriti per la medaglia d’oro.

Una coppia veramente fortissima quel del Qatar, che in questo 2021 è salita per cinque volte sul podio nel World Tour. I precedenti, però, sono dalla parte di Lupo/Nicolai, che hanno vinto tre delle quattro sfide giocate. L’ultima risale al 28 maggio, quando a Sochi la coppia italiana si impose per 2-1.

Queste le parole del commissario tecnico Matteo Varnier: “Ci troveremo di fronte la coppia che occupa il primo posto nel ranking mondiale e già questo rende l’idea del livello di Cherif-Ahmed. Non dovremo commettere passi falsi e soprattutto essere lucidi e pazienti, perché loro sono una coppia con un atletismo eccezionale. Spesso recuperano anche i palloni più incredibili e per questo motivo non dovremo aver fretta di chiudere i punti. In questi giorni abbiamo buone sensazioni, vedo i ragazzi molto concentrati e determinati, il bellissimo percorso in quest’Olimpiade è un’ulteriore conferma delle loro qualità”.

Foto: LaPresse