Si stanno per disputare i sedicesimi di finale del torneo maschile del Campionato Europeo di Vienna e due sono le coppie azzurre che sono pronte a scendere in campo, entrambe con prospettive piuttosto complicate.

Lupo/Nicolai partono da favoriti contro i polacchi Bryl/Szalankiewicz e ancora una volta l’urna ha messo di fronte gli azzurri contro uno dei giocatori (in questo caso) affrontati nel torneo olimpico: Bryl che a Tokyo giocava in coppia con Fijalek il quale ha deciso di prendersi una ‘pausa (preludio di un addio definitivo?) dall’attività dopo la sconfitta con gli azzurri nel torneo olimpico agli ottavi di finale. Coppie in campo alle 13. In caso di successo Lupo/Nicolai troverebbero sulla loro strada agli ottavi nientemeno che i campioni olimpici, i norvegesi Mol/Sorum che lo scorso anno all’Europeo seppero batterli in semifinale al termine di una sfida molto intensa, fra le più spettacolari viste nell’ultimo biennio nel circuito internazionale.

Impegno difficile per Carambula/Dal Corso che se la vedranno, anche qui con un incrocio suggestivo, contro i lettoni Samoilovs/Smedins, che in passato lo hanno anche vinto il Campionato Europeo, che hanno accumulato tanta rabbia per il mancato pass per i Giochi (spinti fuori anche da Carambula/Rossi) e che sono allenati dal’ex tecnico di Carambula Rossi, Marco Solustri. Serve un’impresa per la coppia azzurra che, lo ricordiamo, si è formata per l’occasione e cercherà di ribaltare il pronostico per conquistarsi la sfida negli ottavi contro un’altra coppia allenata da un italiano, i cechi Perusic/Schweiner, guidati da Andrea Tomatis.

Questa mattina si sono disputati gli ottavi di finale femminili che hanno promosso ai quarti due coppie tedesche e due olandesi, come da pronostico. Ecco i risultati:

Ottavi di finale femminili: Dabizha/Kholomina (RUS)-Soria/Carro (ESP) 2-1 (20-22, 21-17, 19-17), Borger/Sude (GER)-Böbner/Vergé-Dépré (SUI) 2-1 (21-12, 15-21, 15-11), Keizer/Meppelink (NED)-Behrens/Ittlinger (GER) 2-0 (21-17, 21-15), Betschart/Hüberli (SUI)-Wojtasik/Kociolek (POL) 2-0 (21-13, 21-17), Kravcenoka/Graudina (LAT)-Hermannova/Stochlova (CZE) 2-0 (21-17, 21-18), Laboureur/Tillmann (GER)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT) 2-0 (21-15, 21-17), Makhno/Makhno (UKR)-Bieneck/Schneider (GER) 0-2 (13-21, 15-21), van Iersel/Ypma (NED)-Stam/Schoon (NED) 0-2 (16-21, 15-21)

Quarti di finale femminili: Borger/Sude (GER)-Dabizha/Kholomina (RUS), Betschart/Hüberli (SUI)-Keizer/Meppelink (NED), Laboureur/Tillmann (GER)-Kravcenoka/Graudina (LAT), Stam/Schoon (NED)-Bieneck/Schneider (GER)

Sedicesimi di finale maschili: Carambula/Dal Corso (ITA)-Samoilovs/Smedins (LAT), Boermans/de Groot (NED)-Nõlvak/Tiisaar (EST), Kantor/Losiak (POL)-Dziadkou/Piatrushka (BLR), Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Krattiger/Haussener (SUI), Seidl/Waller (AUT)-Ehlers/Pfretzschner (GER), Plavins/Tocs (LAT)-Aye/Gauthier-Rat (FRA), Semenov/Leshukov (RUS)-Walkenhorst/Winter (GER), Nicolai/Lupo (ITA)-Szalankiewicz/Bryl (POL)

