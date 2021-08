Beach volley, Europeo 2021. Menegatti/Orsi Toth e Windisch/Cottafava eliminati. Lupo/Nicolai e Carambula/Dal Corso ai sedicesimi

Pomeriggio nero per l’Italia del beach volley all’Europeo di Vienna. Quattro sconfitte e una vittoria ma soprattutto due eliminazioni pesanti per il contingente azzurro, dimezzato già dopo sole due giornate.

L’unica vittoria porta la firma della coppia nata proprio per questa occasione, composta da Adrian Carambula e Gianluca Dal Corso che sono riusciti ad ottenere un successo prezioso nella semifinale del girone contro gli austriaci Horl/Leitner e dunque assicurarsi il passaggio alla fase ad eliminazione diretta. La coppia azzurra ha vinto facilmente 21-15 il primo set, poi ha iniziato male il secondo parziale andando sotto nettamente e perdendo 17-21 ma nel tie break si è ritrovata imponendosi agevolmente 15-10. Carambula/Dal Corso, poi, hanno dovuto cedere agli esperti spagnoli Herrera/Gavira, vittoriosi in due set senza storia: 21-9 nel primo e 21-15 nel secondo. La coppia azzurra dovrà dunque passare dai sedicesimi di finale

Vendetta compiuta per i tedeschi Thole/Wickler ai danni degli azzurri Lupo/Nicolai. la coppia tedesca, battuta dagli italiani nella gara di esordio a Tokyo, si è rifatta vincendo 2-1 la finale del girone e conquistando così l’accesso diretto agli ottavi di finale. La coppi azzurra si è aggiudicata il primo set con il punteggio di 21-18, poi ha mollato completamente la presa nel secondo, perso 12-21. Grande equilibrio nel tie break con gli azzurri che sprecano qualche buona occasione e si arrendono ai vantaggi: 15-17 e dovranno passare dai sedicesimi di finale.

Escono di scena al primo turno gli azzurri Windisch/Cottafava che lottano alla pari con la coppia estone Nolvak/Tiisar ma si arrendono al termine di due set tiratissimi. Gli estoni si impongono 21-19 nel primo parziale e si salvano nel secondo parziale imponendosi ai vantaggi con il punteggio di 22-20.

L’eliminazione più dolorosa è quella, in campo femminile, di Menegatti/Orsi Toth che escono di scena con un modesto 17mo posto, perdendo 1-2 la sfida dei sedicesimi di finale contro le olandesi Schoon/Stam. Vinto il primo parziale in rimonta 21-19, le azzurre hanno ceduto nettamente 21-14 nel secondo set e poi si sono arrese con il punteggio di 15-13 nel terzo, combattuto set. Un risultato nettamente peggiore rispetto al quinto posto dello scorso anno che conferma il momento complicato che sta attraversando la coppia azzurra che nel 2021 non ha mai trovato la condizione, complice anche l’infortunio subito a inizio anno da Viktoria Orsi Toth che ha costretto le azzurre a saltare tutta la prima parte della stagione.

Semifinali gironi femminili:

Pool H Davidova/Lunina (UKR)-Makhno/Makhno (UKR) 0-2 (19-21, 15-21), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Kvapilova/Williams (CZE) 2-1 (21-18, 19-21, 15-12)

Finale 1. posto: Makhno/Makhno (UKR)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT) 2-1 (21-17, 17-21, 15-13). Finale 3. posto: Davidova/Lunina (UKR)-Kvapilova/Williams (CZE) 0-2 (19-21, 14-21)

Pool G Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Birlova/Frolova (RUS) 2-0 (21-18, 26-24), Laboureur/Tillmann (GER)-Klinger/Klinger (AUT) 2-1 (21-13, 19-21, 15-10)

Finale 1. posto: Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Laboureur/Tillmann (GER) 1-2 (21-17, 16-21, 10-15). Finale 3. posto: Birlova/Frolova (RUS)-Klinger/Klinger (AUT) 1-2 (20-22, 24-22, 9-15)

Pool F Bieneck/Schneider (GER)-Arvaniti/Karagkouni (GRE) 2-0 (21-15, 21-16), Keizer/Meppelink (NED)-Friedl/Pfeffer (AUT) 2-0 821-18, 21-13)

Finale 1. posto: Bieneck/Schneider (GER)-Keizer/Meppelink (NED) 1-2 (18-21, 21-14, 11-15). Finale 3. posto: Arvaniti/Karagkouni (GRE)-Friedl/Pfeffer (AUT) 2-0 (21-19, 21-12)

Pool E Borger/Sude (GER)-Lobato/Álvarez (ESP) 2-0 (21-18, 21-16), Hermannova/Stochlova (CZE)-Lunde/Olimstad (NOR) 2-1 (21-23, 21-14, 16-14)

Finale 1. posto: Borger/Sude (GER)-Hermannova/Stochlova (CZE) 2-1 (17-21, 21-17, 15-8). Finale 3. posto: Lobato/Álvarez (ESP)-Lunde/Olimstad (NOR) 0-2 (20-22, 17-21)

Pool D Wojtasik/Kociolek (POL)-Soria/Carro (ESP) 2-0 (21-19, 24-22), Kravcenoka/Graudina (LAT)-Placette/Richard (FRA) 2-0 (21-17, 21-17)

Finale 1. posto: Wojtasik/Kociolek (POL)-Kravcenoka/Graudina (LAT) 0-2 (18-21, 16-21), Soria/Carro (ESP)-Placette/Richard (FRA) 2-0 (21-16, 21-17)

Pool C Behrens/Ittlinger (GER)-Bocharova/Voronina (RUS) 2-0 (21-14, 21-12), Betschart/Hüberli (SUI)-Hjortland/Helland-Hansen (NOR) 2-1 (16-21, 21-10, 15-9)

Finale 1. posto: Behrens/Ittlinger (GER)-Betschart/Hüberli (SUI) 0-2 (16-21, 13-21). Finale 3. posto: Bocharova/Voronina (RUS)-Hjortland/Helland-Hansen (NOR) 1-2 (21-23, 21-11, 12-15)

Pool B Stam/Schoon (NED)-Böbner/Vergé-Dépré (SUI) 0-2 (16-21, 15-21), Dabizha/Kholomina (RUS)-Strauss/Dörfler (AUT) 2-1 (21-18, 18-21, 15-8)

Finale 1. posto: Böbner/Vergé-Dépré (SUI)-Dabizha/Kholomina (RUS) 0-2 (23-25, 16-21), Stam/Schoon (NED)-Strauss/Dörfler (AUT) 2-0 (21-5, 21-14)

Pool A van Iersel/Ypma (NED)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN) 2-1 (11-21, 21-19, 21-19), Ceynowa/Gruszczynska (POL)-Parkkinen/Lahti (FIN) 2-1 (11-21, 21-15, 15-11)

Finale 1. posto: van Iersel/Ypma (NED)-Ceynowa/Gruszczynska (POL) 2-0 (21-9, 21-18). Finale 3. posto: Lehtonen/Ahtiainen (FIN)-Parkkinen/Lahti (FIN) 2-0 821-14, 21-15).

Sedicesimi di finale femminili: Ceynowa/Gruszczynska (POL)-Soria/Carro (ESP) 0-2 (19-21, 13-21), Böbner/Vergé-Dépré (SUI)-Birlova/Frolova (RUS) forfeit team B, Behrens/Ittlinger (GER)-Lunde/Olimstad (NOR) 2-0 (22-20, 21-15), Wojtasik/Kociolek (POL)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN) 2-0 (21-18, 21-16), Hermannova/Stochlova (CZE)-Kvapilova/Williams (CZE) 2-0 (21-18, 21-14), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Arvaniti/Karagkouni (GRE) 2-0 (21-16, 21-19), Bieneck/Schneider (GER)-Bocharova/Voronina (RUS) 2-0 (21-12, 21-12), Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Stam/Schoon (NED) 1-2 (21-19, 14-21, 13-15)

Ottavi di finale femminili (domani).11:00 Dabizha/Kholomina (RUS)-Soria/Carro (ESP), 10:45 Borger/Sude (GER)-Böbner/Vergé-Dépré (SUI), 11:00 Keizer/Meppelink (NED)-Behrens/Ittlinger (GER), 11:00 Betschart/Hüberli (SUI)-Wojtasik/Kociolek (POL), 10:00 Kravcenoka/Graudina (LAT)-Hermannova/Stochlova (CZE), 09:45 Laboureur/Tillmann (GER)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT), 10:00 Makhno/Makhno (UKR)-Bieneck/Schneider (GER), 10:00 van Iersel/Ypma (NED)-Stam/Schoon (NED)

Semifinali gironi maschili:

Pool H Pool H Semenov/Leshukov (RUS)-Dziadkou/Piatrushka (BLR) 2-0 (21-11, 21-19), Ermacora/Pristauz (AUT)-Koekelkoren/van Walle (BEL) 1-2 (15-21, 21-16, 13-15)

Finale 1. posto: Semenov/Leshukov (RUS)-Koekelkoren/van Walle (BEL) 1-2 (26-28, 21-19, 9-15). Finale 3. posto: Dziadkou/Piatrushka (BLR)-Ermacora/Pristauz (AUT) 2-1 (21-17, 21-16)

Pool G Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 2-0 (21-18, 28-26), Varenhorst/van de Velde (NED)-Windisch/Cottafava (ITA) 2-1 (21-18, 25-27, 15-12)

Finale 1. posto: Varenhorst/van de Velde (NED)-Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS) 2-1 (21-12, 20-22, 15-12). Finale 3. posto: Nõlvak/Tiisaar (EST)-Windisch/Cottafava (ITA) 2-0 (21-19, 22-20)

Pool F Thole/Wickler (GER)-Walkenhorst/Winter (GER) 2-0 (21-12, 21-19), Nicolai/Lupo (ITA)-Likholetov/Bykanov (RUS) 2-0 (21-19, 22-20)

Finale 1. posto: Thole/Wickler (GER)-Nicolai/Lupo (ITA) 2-1 (18-21, 21-12, 17-15). Finale 3. posto: Walkenhorst/Winter (GER)-Likholetov/Bykanov (RUS) 2-0 (21-14, 21-18)

Pool E Brouwer/Meeuwsen (NED)-Ehlers/Pfretzschner (GER) 2-0 (21-19, 21-12), Boermans/de Groot (NED)-Huber/Dressler (AUT) 2-0 (21-15, 21-18)

Finale 1. posto: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Boermans/de Groot (NED) 2-0 (21-17, 21-15). Finale 3. posto: Ehlers/Pfretzschner (GER)-Huber/Dressler (AUT) 2-0 (21-13, 21-12)

Pool D Szalankiewicz/Bryl (POL)-Herrera/Gavira (ESP) 1-2 (21-16, 16-21, 15-17), Carambula/Dal Corso (ITA)-Hörl/Leitner (AUT) 2-1 (21-15, 17-21, 15-10)

Finale 1. posto: Herrera/Gavira (ESP)-Carambula/Dal Corso (ITA) 2-0 (21-9, 21-15), Szalankiewicz/Bryl (POL)-Hörl/Leitner (AUT) 2-0 (21-16, 30-28)

Pool C Samoilovs/Smedins (LAT)-Liamin/Myskiv (RUS) 0-2 (25-27, 20-22), Kantor/Losiak (POL)-Iemelianchyk/Popov (UKR) 2-0 (21-11, 21-18)

Finale 1. posto: Liamin/Myskiv (RUS)-Kantor/Losiak (POL) 2-1 (24-26, 21-19, 15-8). Finale 3. posto: Samoilovs/Smedins (LAT)-Iemelianchyk/Popov (UKR) 2-0 (21-17, 32-30)

Pool B Krattiger/Haussener (SUI)-Plavins/Tocs (LAT) 0-2 (26-28, 18-21), Perusic/Schweiner (CZE)-Doppler/Horst (AUT) 2-0 (21-17, 21-13)

Finale 1. posto: Plavins/Tocs (LAT)-Perusic/Schweiner (CZE) 1-2 (22-24, 21-19, 12-15). Finale 3. posto: Krattiger/Haussener (SUI)-Doppler/Horst (AUT)

Pool A Heidrich/Metral (SUI)-Seidl/Waller (AUT) 1-2 (16-21, 21-19, 12-15), Mol/Sørum (NOR)-Aye/Gauthier-Rat (FRA) 2-1 (21-14, 18-21, 15-9)

Finale 1. posto: Seidl/Waller (AUT)-Mol/Sørum (NOR). Finale 3. posto: Aye/Gauthier-Rat (FRA)-Heidrich/Metral (SUI) 2-0 injury team B

