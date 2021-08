Beach volley, Europeo 2021. Betschart/Huberli concedono il bis per la Svizzera

Sono le svizzere Nina Betschart e Tanja Huberli le nuove campionesse d’Europa di beach volley. Nell’Arena di Vienna la coppia elvetica ha riportato il trofeo in Svizzera a un anno dal trionfo di Vergè-Deprè/Heidrich lo scorso anno a Jurmala.

Finale senza storia contro le olandesi Stam/Schoon e vendetta compiuta da parte delle svizzere che, nella loro prima finale europea assieme, nel 2018, furono sconfitte dalle olandesi Keizer/Meppelink, contro cui avevano avuto la meglio nei quarti. Le svizzere nel primo set prendono il largo nella parte centrale e non si fanno più avvicinare fino al 21-15. Il secondo parziale, complice anche un problema al dito pollice della mano destra per Schoon, prende subito una direzione ben precisa a favore delle elvetiche che scattano avanti 7-1 e non si fanno più riprendere fino al 21-12.

Nella finale per il terzo posto la Germania conferma il suo feeling con l’evento riuscendo a salire sul podio grazie a Borger/Sude che superano 2-1 (14-21, 21-17, 15-0 per abbandono) le lettoni Graudina/Kravcenoka, complice un infortunio a Graudina. Per la coppia lettone si tratta del secondo quarto posto consecutivo dopo quello conquistato ai Giochi Olimpici di Tokyo.

In campo maschile la prima semifinale è già composta: la disputeranno i polacchi Kantor/Losiak che hanno sconfitto 2-0 (21-18, 21-19) gli spagnoli Herrera/Gavira, i “giustizieri” dei campioni del mondo Krasiulnikov/Stoyanovskiy nel turno precedente e gli olandesi Boermans/De Groot che confermano il loro stato di grazia (avevano vinto a Gstaad prima dei Giochi) battendo 2-1 (21-16, 16-21, 15-10) la coppia ceca Perusic/Schweiner. In serata gli ultimi due quarti di finale: Breuwer/Meeuwsen (NED)-Ehlers/Pfretzschner (GER) alle 20 e Mol/Sorum(Nor)-Semenov/Leshukov (RUS), riedizione della finale dello scorso anno, alle 21.

