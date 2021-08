Beach volley, Europei Vienna 2021: la rivincita di Tokyo con i titoli continentali in palio. Nicolai/Lupo a caccia del poker

Scatta domani con semifinali e finali dei gironi femminili l’edizione 2021 del Campionato Europeo in programma a Vienna in due location suggestive che permettono la presenza del pubblico sugli spalti.

Si tratta di una sorta di rivincita immediata, soprattutto in campo maschile, dei Giochi Olimpici di Tokyo che si sono appena conclusi. In campo tanti protagonisti del torneo a Cinque Cerchi, dai campioni Mol/Sorum, ai vice Krasilnikov/Stoyanovskiy, fino alle sorprese lettoni Graudina/Kravcenoka e Plavins/Tocs, entrambi al quarto posto, oltre a tutte le coppie desiderose di riscatto per aver fallito l’assalto al podio: si preannuncia un grande spettacolo.

Sono quattro le coppie azzurre al via con la novità della coppia Carambula/Dal Corso per via della rinuncia per problemi fisici di Enrico Rossi. Per il secondo anno consecutivo, dunque, Carambula (a Jurmala in coppia con Windisch) affronterà l’Europeo con un nuovo compagno. Ci saranno anche Lupo/Nicolai, che sono bronzo uscente (dal 2014 sono stati tre volte campioni continentali e sono a caccia del quarto titolo europeo), e Windisch/Cottafava in campo maschile, e la coppia Menegatti/Orsi Toth tra le donne.

La formula è quella di un Grand Slam del World Tour: otto gironi con semifinali e finali del girone, la prima coppia classificata subito agli ottavi, la seconda e la terza ai sedicesimi. Il torneo scatta mercoledì 11 agosto con semifinali e finali dei gironi femminili. Menegatti/Orsi Toth se la vedranno alle 12 con due giovani russe: Birlova/Frolova. La prima ha vinto tutto più volte a livello giovanile, la seconda ha appena trionfato nell’Europeo Under 20 a Izmir. Nell’altra semifinale di fronte le austriache Klinger/Klinger e le tedesche Laboureur/Tillmann.

Giovedì 12 sono in programma semifinali e finali dei giorni maschili. Si parte alle 10 con una sfida molto complicata per Windisch/Cottafava, che se la vedranno con gli olandesi Varenhorst/van de Velde, i quali hanno accumulato tanta rabbia in corpo per aver fallito la qualificazione olimpica all’ultimo respiro. Nell’altra semifinale di fronte i campioni del mondo e vice campioni olimpici russi Krasilnikov/Stoyanovskiy e gli estoni Nolvak/Tiisaar.

Sempre alle 10 semifinale abbordabile per Lupo/Nicolai, che affronteranno i russi Lykholetov/Bykanov, coppia che ha fatto discretamente nei tornei di livello minore, mentre nell’altra semifinale del girone saranno di fronte due coppie tedesche: Thole/Wickler, sconfitti al debutto del torneo olimpico dagli azzurri, e Wankenhorst/Winter, tornati assieme dopo qualche peripezia e spesso “bestie nere” delle coppie italiane in passato. Carambula/Dal Corso, invece, se la vedranno in semifinale alle 12 con una coppia alla loro portata, quella austriaca composta da Hörl e Leitner. Nell’altra semifinale del girone, invece, di fronte gli spagnoli Herrera/Gavira ed i polacchi Fijalek/Bryl.

Semifinali gironi femminili: Pool H 14:00 Davidova/Lunina (UKR)-Makhno/Makhno (UKR), 13:45 Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Kvapilova/Williams (CZE). Pool G 12:00 Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Birlova/Frolova (RUS), 11:45 Laboureur/Tillmann (GER)-Klinger/Klinger (AUT). Pool F 11:00 Bieneck/Schneider (GER)-Arvaniti/Karagkouni (GRE), 10:45 Keizer/Meppelink (NED), Friedl/Pfeffer (AUT). Pool E 10:00 Borger/Sude (GER)-Lobato/Álvarez (ESP), 10:00 Hermannova/Stochlova (CZE)-Lunde/Olimstad (NOR). Pool D 13:00 Wojtasik/Kociolek (POL)-Soria/Carro (ESP), 13:00 Kravcenoka/Graudina (LAT)-Placette/Richard (FRA). Pool C 11:00 Behrens/Ittlinger (GER)-Bocharova/Voronina (RUS), 11:00 Betschart/Hüberli (SUI)-Hjortland/Helland-Hansen (NOR). Pool B 13:00 Stam/Schoon (NED)-Böbner/Vergé-Dépré (SUI), 12.45 Dabizha/Kholomina (RUS)-Strauss/Dörfler (AUT). Pool A 12:00 van Iersel/Ypma (NED)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN), 12:00 Ceynowa/Gruszczynska (POL)-Parkkinen/Lahti (FIN)

Semifinali gironi maschili: Pool H 12:00 Semenov/Leshukov (RUS)-Dziadkou/Piatrushka (BLR), Ermacora/Pristauz (AUT)-Koekelkoren/van Walle (BEL). Pool G 9:00 Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Nõlvak/Tiisaar (EST), Varenhorst/van de Velde (NED)-Windisch/Cottafava (ITA). Pool F 10:00 Thole/Wickler (GER)-Walkenhorst/Winter (GER), 10:00 Nicolai/Lupo (ITA)-Likholetov/Bykanov (RUS). Pool E 11:00 Brouwer/Meeuwsen (NED)-Ehlers/Pfretzschner (GER), 9:45 Boermans/de Groot (NED)-Huber/Dressler (AUT). Pool D 11:00 Fijalek/Bryl (POL)-Herrera/Gavira (ESP), 12:00 Carambula/Dal Corso (ITA)-Hörl/Leitner (AUT). Pool C 9:00 Samoilovs/Smedins (LAT)-Liamin/Myskiv (RUS), 9:00 Kantor/Losiak (POL)-Iemelianchyk/Popov (UKR). Pool B 12:00 Krattiger/Breer (SUI)-Plavins/Tocs (LAT), 12:45 Perusic/Schweiner (CZE)-Doppler/Horst (AUT). Pool A 10:45 Heidrich/Gerson (SUI)-Seidl/Waller (AUT), 11:00 Mol/Sørum (NOR)-Aye/Gauthier-Rat (FRA).

Foto: FIVB