“Che bella sensazione ieri sul campo centrale…. grazie @andybmol e @christiansorum per la grande partita!! Ragazzi meritate quello che avete, ma noi lavoreremo sodo per prepararci per la prossima battaglia. Grazie Vienna, è sempre un grande onore giocare qui!! Semplicemente il miglior torneo del mondo!!”

Paolo Nicolai ringrazia, saluta e lancia il guanto di sfida per le prossime stagioni. Ancora non si sa se gli azzurri Lupo e Nicolai parteciperanno alle World Tour Finals, spostate a ottobre in Sardegna ma, visto che si disputano in casa, è molto probabile che ci siano ma la notizia è che i dubbi sulla prosecuzione del progetto della coppia che per tre edizioni dei Giochi consecutivi è riuscita a restare fra le prime otto, sono ormai definitivamente fugati.

Lupo e Nicolai, a meno di stravolgimenti in corsa, come da loro annunciato nelle interviste pre-Giochi, puntano a Parigi e forse l’unico nodo che rimane da sciogliere resta quello dello staff tecnico con alcune voci che parlano di un Matteo Varnier che avrebbe ricevuto qualche offerta dall’estero ma al momento l’ipotesi più probabile è che il gruppo prosegua compatto.

A Vienna, nel frattempo, prosegue il torneo che assegna il titolo continentale senza coppie azzurre in corsa. In mattinata si sono disputate le semifinali femminili che hanno visto il successo delle olandesi Schoon/Stam (che avevano eliminato ai sedicesimi Menegatti/Orsi Toth) 2-1 (21-15, 15-21, 15-11) sulle lettoni Graudina/Kravcenoka e la vittoria delle svizzere Betschart/Huberli al termine di una sfida emozionante sulle tedesche Borger/Sude 2-1 (21-9, 22-24, 16-14). Per le olandesi si tratta della prima finale in carriera, mentre Betsshart/Huberli vantano un secondo posto europeo nel 2018 con la finale persa proprio contro una coppia olandese, Keizer/Meppelink, eliminata nei quarti proprio dalle elvetiche.

Nel pomeriggio si giocheranno i primi due quarti di finale maschili: Herrera/Gavira (Esp)-Kantor/Losiak (Pol), Boermans/De Groot (Ned)-Perusic/Schweiner (Cze), a seguire la finale per il terzo posto femminile (ore 16.30) e la finalissima femminile (ore 17.45) e in serata gli altri due quarti di finale maschili: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Ehlers/Pfretzschner (Ger) alle 20 e Mol/Sorum (Nor)-Semenov/Leshukov (Rus) alle 21.

Foto Fivb