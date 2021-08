Basket, Serie A 2021-2022: i colpi di mercato e come sono cambiate le squadre. Olimpia Milano e Virtus Bologna in pole

A pochi giorni dal via della nuova stagione del basket italiano, le squadre iscritte alla massima serie hanno completato i roster con cui affronteranno l’annata 2021-2022. Al termine della sessione estiva di mercato, si può affermare che buona parte delle compagini ha cambiato molto la propria fisionomia, sia in campo ma anche in panchina (con diversi ritorni nel nostro Campionato). Andiamo ad analizzare quanto accaduto nelle settimane scorse in termini di “basket mercato”.

Le squadre che si sono rafforzate probabilmente di più delle altre (in virtù anche del budget maggiore garantito dalla proprietà) sono state le due finaliste dello scorso campionato: i Campioni d’Italia della Virtus Bologna e l’Olimpia Milano (che ha concluso la scorsa stagione con ben due trofei in bacheca – Supercoppa Italiana e Coppa Italia, e ha ben figurato in Eurolega dove si è arrampicata fino alle Final Four, arrendendosi solo a fil di sirena in semifinale contro i vice-campioni del Barcellona). I bolognesi puntano a confermarsi in Italia e, soprattutto, a tentare la scalata all’Europa che conta. Per fare questo hanno chiamato uno dei coach più vincenti dell’ultimo decennio: ‘Don’ Sergio Scariolo. Il coach bresciano (che, ricordiamo, guida anche la Nazionale spagnola Campione del Mondo in carica) ha concluso l’esperienza da Assistant Coach in NBA ai Toronto Raptors (vincendo l’anello nel 2019) e si è accasato sotto le Due Torri, succedendo a Sasha Djordjevic (che guiderà il Fenerbahce Istanbul nella prossima stagione, allenando tra gli altri anche Achille Polonara). Sul fronte squadra sono arrivati diversi giocatori di caratura internazionale, ma anche in rampa di lancio in ottica Nazionale. Un nome su tutti: Nico Mannion. Il Red Mamba, infatti, arriva nel Belpaese forte di un anno da rookie in NBA ai Golden State Warriors, che gli ha fatto guadagnare la chiamata di Meo Sacchetti in Nazionale nell’estate appena trascorsa, in cui ha trascinato gli azzurri nella magica notte di Belgrado e successivamente anche alle Olimpiadi di Tokyo. Il giovane play italiano farà coppia con Alessandro Pajola, altra stella emergente del nostro basket. Entrambi saranno istruiti da Milos Teodosic, MVP dell’ultima finale scudetto. Il blocco italiano della Virtus di questa stagione può contare anche sull’arrivo del play Michele Ruzzier (Openjobmetis Varese) e di Marco Ceron (Stings Mantova – A2). Sul fronte straniero, invece, si segnala il tesseramento di: Ekpe Udoh, pivot nigeriano con un passato anche in NBA, Kevin Hervey (Lokomotiv Kuban) e Mouhammadou Jaiteh (Gaziantep). Hanno lasciato Bologna, invece, il Capitano dell’ultimo scudetto Giampaolo ‘Pippo’ Ricci (che si è accasato sotto la Madonnina all’Olimpia Milano), Stefan Markovic, Josh Adams e Vince Hunter. E’ stato tagliato – come si dice in gergo – per le vicende legate alla squalifica, invece, Julyan Gamble.

Anche la società meneghina ha bilanciato equamente il mercato in uscita con quello in entrata. Se ne sono andati alcuni protagonisti della cavalcata in Eurolega: Kevin Punter e Zach LeDay si sono accasati al Partizan Belgrado agli ordini di Coach Obradovic, rientrato dopo un anno sabbatico; Vlado Micov si è accasato al Buducnost. Andrea Cinciarini, invece, è ritornato a Reggio Emilia. Chi è arrivato a Milano agli ordini di coach Messina, però, ha un biglietto da visita importante con cui presentarsi, forte anche di anni di esperienza a livello internazionale. I nomi? Niccolò Melli (per il capitano della Nazionale si tratta di un ritorno, dopo aver girato negli ultimi anni tra Europa e NBA – quest’ultima esperienza non molto positiva per l’ala classe 1991); Devon Hall (Bamberg), Kostas Mitoglou (Panathinaikos), Giampaolo ‘Pippo’ Ricci (Capitano della Virtus Bologna Campione d’Italia), Jerian Grant (Promitheas Patrasso), Troy Daniels (Denver Nuggets) e Davide Alviti (Trieste). Coach Messina, inoltre, potrà contare sull’aiuto di Gianmarco Pozzecco come Assistant Coach, che ha concluso l’esperienza sulla panchina della Dinamo Sassari (gli succede Demis Cavina). L’obiettivo dichiarato della società di Giorgio Armani rimane il medesimo: riportare il Tricolore a Milano e confermarsi nelle posizioni che contano in Eurolega.

Non sono mancate, però, le scintille di mercato anche nelle altre squadre iscritte al massimo campionato di basket. L’Umana Reyer Venezia ha riportato in Italia Michele Vitali (fratello di Luca, ex Brescia), dopo l’ottima esperienza estiva in Nazionale. Insieme a lui è arrivato a rafforzare la squadra di De Raffaele l’italo-americano Jeff Brooks. Il resto del roster ha conservato l’ossatura delle ultime annate, punto di forza della squadra oro-granata. L’Openjobmetis Varese, invece, ha messo sotto contratto Alessandro Gentile, in cerca di riscatto dopo un’annata molto negativa in Spagna (caratterizzata da una serie di infortuni e dal COVID). Nuovo anche il coach per la compagine lombarda: Adriano Vertemati (Assistant Coach di Andrea Trinchieri al Bayern Monaco). Ritorna in Italia anche Diego Flaccadori, firmando per la squadra con cui ha giocato diversi anni prima di emigrare in Baviera (Trento). Un ritorno eccellente anche a Sassari: David Logan, dopo aver militato negli ultimi anni a Treviso, ritorna nella squadra sarda che l’ha lanciato in Italia e con cui ha conquistato uno storico Triplete nel 2014-2015 (Supercoppa Italiana, Coppa Italia, Scudetto). Per un play che ritorna, ce n’è uno che lascia la propria città seppur con qualche difficoltà: Marco Spissu, dopo non essere risultato idoneo alle visite mediche a Malaga, ha firmato in Russia per l’Unics Kazan, dove sfiderà tra gli altri il CSKA Mosca di Daniel Hackett.

La Fortitudo Bologna ha richiamato il coach dell’ultimo scudetto della Effe datato 2005-2006: Jasmin Repesa. Il croato ha concluso l’esperienza sulla panchina della Carpegna Prosciutto Pesaro, riportando entusiasmo attorno alla società marchigiana dopo alcuni anni in chiaroscuro. A succederlo proprio sulla panchina della ‘Vuelle‘ un’altra leggenda croata: Aza Petrovic, ex stella proprio di Pesaro nonché fratello maggiore del mitico Drazen (deceduto nel 1993 in un incidente stradale). Per quanto riguarda la Fortitudo Bologna si segnala la partenza della stella Adrian Banks, che da free agent ha firmato per l’Allianz Pallacanestro Trieste (sulla cui panchina, tra le altre cose, siederà il nuovo allenatore Franco Ciani, dopo la parentesi Dalmasson). Sotto le Due Torri sono arrivati alcuni giocatori interessanti come il giovane Gabriele Procida (liberatosi da Cantù dopo la retrocessione in A2 della squadra lombarda), mantenendo buona parte del roster della stagione passata: Matteo Fantinelli e Tommaso Baldasso in regia, Pietro Aradori nel reparto Guardie, il Capitano Stefano Mancinelli e Leonardo Totè sotto canestro.

Brindisi e Brescia sono probabilmente le squadre che hanno cambiato maggiormente fisionomia rispetto alla scorsa annata. In riva all’Adriatico se ne sono andati diversi protagonisti del terzo posto in regular season (D’Angelo Harrison, Derek Willis), ma sono rimasti le giovani leve azzurre Raphael Gaspardo, Alessandro Zanelli e Riccardo Visconti. La compagine lombarda, invece, ha messo sotto contratto diversi giocatori nuovi, alcuni dei quali avevano già militato a Brescia: il play Tommaso Laquintana e la guardia Lee More. Ritorna in Italia Amedeo Della Valle, mentre viene richiamato dopo la Summer League in NBA la giovane stella italiana Paul Eboua (Pesaro). Nuovo anche il Coach: Alessandro Magro.

Segnaliamo anche l’innesto da parte della Vanoli Cremona di Matteo Spagnolo. Il giovane play classe 2003 (definito uno dei “migliori prospetti under 23 a livello europeo”) nativo di Brindisi e di scuola Stella Azzurra di Roma, è stato chiamato a farsi le ossa nel settore giovanile del Real Madrid. Per lui si tratta della prima esperienza a livello professionistico, dopo aver bruciato le tappe ed aver debuttato lo scorso anno con la Nazionale maggiore.

Chiudiamo l’analisi con le due neopromosse, ovvero Derthona Basket e Napoli. I piemontesi hanno tesserato due giocatori d’esperienza quali Ariel Filloy e Tyler Cain, entrambi in arrivo da Pesaro. I napoletani guidati in panchina da Stefano ‘Pino’ Sacripanti hanno pescato dalla serie A2 (Markis McDuffie) e all’estero (Jason Rich, Arenas Velicka).

Credit: Ciamillo