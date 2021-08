Basket femminile, Olimpiadi Tokyo: Spagna e Serbia si qualificano per i quarti di finale

Faticano, ma centrano con le due vittorie che dovevano trovare Spagna e Serbia nel girone A delle Olimpiadi di Tokyo. Nella penultima giornata della fase a gironi femminile due delle grandi potenze d’Europa devono però faticare parecchio per avere ragione delle rispettive avversarie.

La Spagna ferma le ambizioni del Canada di passare direttamente, ma il 66-76 delle iberiche non impedisce che le nordamericane siano in grado di mettersi in lizza per il passaggio come una delle due migliori terze. Decisiva Astou Ndour, che fa 9/10 da due e trova la doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi; menzione d’onore per Cristina Ouvina, 15 punti e 7 assist. Dall’altra parte 14 di Kia Nurse.

La Serbia è costretta a combattere fino all’ultimo da una mai doma Corea del Sud, meno di qualità, ma ugualmente in grado di dare tantissimo fastidio. 61-65 il finale, con Crvendakic e Krajisnik che viaggiano a quota 15 e 14 per rintuzzare di volta in volta le gran prove da parte delle sudcoreane. Queste ultime pagano la sostanziale assenza della panchina, perché il quintetto rende eccome soprattutto con i 17 di Jihyun Park e i 15 di Danbi Kim.

Domani le sfide del girone B (Nigeria-Giappone e Francia-Stati Uniti) e C (Cina-Belgio, Australia-Porto Rico) al termine dei quali, così come per il torneo maschile, verrà effettuato il sorteggio dei quarti di finale. Modalità identiche: niente incroci tra squadre già nello stesso girone, miglior seconda che non può giocare con le terze.

Foto: LaPresse