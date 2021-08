Soltanto l’ultimo quarto salva la Serbia da una gran prova della Cina per l’ingresso in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo. Anzi, visto l’andamento del torneo si potrebbe quasi dire che è proprio la formazione cinese ad aver perso un’occasione notevole, sebbene sia nota la forza del gruppo serbo. 70-77 il risultato finale, con un ultimo quarto da antologia delle Campionesse d’Europa e il trio Jelena Brooks-Sonja Vasic-Ana Dabovic a 18, 16 e 13 punti rispettivamente (Vasic anche in doppia doppia con 10 rimbalzi). Alle cinesi non bastano Yueru Li (12), Xu Han (15) e Ting Shao (17).

Non si segna troppo nelle fasi iniziali, con il punteggio che rimane sostanzialmente in equilibrio lungo tutti i primi cinque minuti con leggera prevalenza serba. Un copione, questo, che si ripete lungo tutta la durata del primo quarto, con Ting Shao a cercare di colpire e la Serbia che, oltre alle sue più note stelle, fa ricorso anche alla non meno valida panchina.

Musica che cambia nel secondo periodo, sperano Skoric e soprattutto Brooks che portano le serbe sul +7 (16-23), musica che non cambia, dicono Sun e Shao, che a 3′ dall’intervallo causano il nuovo sorpasso cinese sul 29-28. Una bella palla di Brooks per Dabovic fa sorridere per ultima la Serbia, avanti 33-35 dopo 20′.

Dopo altri cinque minuti di sostanziale equilibrio al ritorno sul parquet, arrivano contemporaneamente un blackout offensivo della Serbia e un affondo della Cina, che tenta di prendersi la partita grazie a Li, Wang e Sun, che trovano per la maggior parte il +9 (58-49) a 10′ dal termine.

La reazione serba però non si fa attendere: in 2’02” il trio Anderson-Jovanovic-Dabovic recupera tutto il divario, con il sorpasso firmato da Brooks poco dopo. Sul 58-61, dopo 4′, è Han che interrompe lo 0-13 avversario, poi Han e Shao con due triple resistono all’estro della coppia Dabovic-Vasic, e ancora a 2’13” dalla fine è 70-70. Di lì, però, la Cina non segna più, Vasic è fredda dalla lunetta, Brooks non si fa pregare e arriva la semifinale olimpica. L’attesa è per la vincente di Australia-Stati Uniti.

CINA-SERBIA 70-77

CINA – Yang, Yuan Li* 4, Wang 3, Wu, Shao* 17, Zhang, Li* 6, Pan* 4, Huang, Sun 9, Yueru Li* 15, Han 12. All. Xu.

SERBIA – Vasic* 16, Cado ne, Jovanovic 6, Brooks* 18, Butulija, Crvendakic* 3, Anderson 6, Stankovic 8, Dabovic* 13, Skoric 3, Dugalic ne, Krajisnik* 4. All. Maljkovic.

Foto: LaPresse