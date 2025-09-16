Italia in semifinale di BJK Cup 2025! Paolini cuore e grinta, rimonta su Wang Xinyu

Un martedì non da deboli di cuore. L’Italia è in semifinale della Billie Jean King Cup 2025 e lo fa dopo aver sconfitto la Cina per 2-0. Dopo la clamorosa vittoria in rimonta di Elisabetta Cocciaretto, è arrivata anche quella di Jasmine Paolini contro Wang Xinyu. La numero uno azzurra si prende un match folle in tre set con il punteggio di 4-6 7-6 6-4 dopo due ore e cinquantatré minuti di gioco. Non ci sarà dunque bisogno per il doppio con la squadra di Tathiana Garbin che attende ora la vincente del quarto di finale tra Ucraina e Spagna.

Una partita dove sicuramente Paolini non ha giocato bene, ma dove ha tirato fuori anche il coraggio e la grinta nei momenti decisivi, sapendo anche soffrire. Jasmine ha vinto il 64% dei punti quando ha servito la prima (61% di Wang), mentre ha sofferto soprattutto con la seconda, vincendo solo il 38% dei punti.

Break di Wang e controbreak di Paolini ad aprire il match. L’azzurra ha una palla break in suo favore nel quarto game, ma la cinese annulla tutto con un ace di seconda. Purtroppo nel settimo gioco Paolini commette una serie di errori e alla fine Wang riesce a strappare il servizio all’italiana. La cinese non concede possibilità di rientro a Jasmine e va a prendersi il primo set in suo favore per 6-4 dopo trentasette minuti.

Anche il secondo set si apre nello stesso modo del primo. Paolini concede subito due palle break e sulla seconda arriva l’errore di dritto dell’azzurra, che, però, reagisce prontamente con l’immediato controbreak. Nel quarto gioco Jasmine ha tre palle break, ma la cinese riesce a salvarsi. Purtroppo nel quinto game la toscana si trova a fronteggiare due palle break e questa volta Paolini viene tradita dal passante che finisce in rete. L’azzurra è con le spalle al muro nel settimo game, quando concede altre due palle break, ma si salva. Wang ha l’occasione di servire per il match sul 5-4, ma si blocca improvvisamente e Paolini trova un isperato controbreak. Si scivola al tie-break, che viene vinto 7-4 dall’azzurra, che porta il match al terzo dopo due ore di partita.

Sulla scia del set vinto, Paolini parte fortissimo nel terzo parziale e trova il break in apertura. Wang sembra scossa ed il match pare prendere la direzione dell’azzurra. Nulla di più falso, visto che Jasmine subisce clamorosamente la rimonta dell’avversaria. La cinese strappa prima il servizio nel quarto game e poi si ripete anche nel sesto, scappando addirittura sul 4-2. Sembra finita, ma questo match non finisce mai. Paolini ha la forza di rimontare ancora e nel settimo game succede di tutto, con la toscana che alla fine riesce a trovare il controbreak. Wang crolla definitivamente e nel nono game perde ancora il servizio e questa volta Paolini non concede più nulla e chiude un match folle per 6-4 al terzo dopo una pazzesca battaglia. L’Italia è in semifinale.