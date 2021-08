Nella sostanza, sono in due, con un terzo supporto, a salvare l’Italia da una delle sconfitte più clamorose possibili ai Mondiali Under 19 in corso di svolgimento a Debrecen, in Ungheria. Le azzurre vincono al supplementare sull’Egitto per 73-81, ma più che di una bella prova delle egiziane si tratta di una giornata azzurra ancor peggiore di quella di ieri con Team USA. Giorgia Bovenzi (12 punti) con la voglia, Martina Spinelli (21 e 11 rimbalzi) con intensità e livello più alto vicino a canestro e Ilaria Panzera (16, quasi tutti nel finale) con una freddezza da campionessa nonostante una giornata orribile al tiro (6/22 dal campo): sono loro tre che decidono la partita.

Non è esattamente la partita dei sogni per l’Italia, che parte male e, ancora una volta senza Natali ed Egwoh. La coppia Heshameldin-Kabil mette in seria difficoltà le azzurre, così come Elfiky. E se la play egiziana si rivela giocatrice di più che buona categoria, che meriterebbe considerazione seria, per il resto si vede una squadra azzurra che non riesce a produrre gioco e soprattutto canestri. Con Heshameldin ed Elgharini le egiziane si portano anche sul +13 (35-21), mentre le azzurre paiono totalmente bloccate in attacco. Mbengue, con energia fondamentale in questi momenti, riesce a dare una sferzata positiva, ma all’intervallo è 39-31.

I problemi però continuano: Kabil da tre riporta oltre le 10 lunghezze il vantaggio dell’Egitto, Yassine infierisce ancora ed è 48-35. Una fiammata di Panzera e Bovenzi riporta le azzurre sul -4, ma sul momento resta tale: Heshameldin continua il suo show (10/12 dal campo alla fine), e a 3’07” dalla fine l’Italia è sotto di otto punti (65-57), con Spinelli che fa quel che può, e molto bene, su entrambi i lati del campo, ma deve anche far fronte alle tante imprecisioni altrui. Si riaccende Panzera da tre, la imita Bovenzi per il -2, Kabil segna, ma ancora Spinelli dall’arco firma il -1.

Proprio nell’azione che dovrebbe essere decisiva Panzera rischia di perdere palla, si salva con il possesso alternato, ma la rimessa è da dimenticare. Heshameldin però non sfrutta la situazione, palla regalata all’Italia e il prospetto del Geas quasi la decide da tre a 6″8 dalla fine, ma rimane solo un quasi: lotta furiosa a rimbalzo, fallo (dubbio) di Spinelli, liberi per Abdelhamid, 2/2, supplementare.

L’overtime diventa sostanzialmente il regno di Ilaria Panzera, letteralmente sbloccata dal tiro che per poco non è valso la vittoria: di canestri fondamentali ne arrivano altri due per assicurare all’Italia una vittoria soffertissima contro un Egitto che subisce di fatto il colpo e non riesce più a reagire. Dopodomani ci sarà l’Australia, altra squadra che, insieme agli Stati Uniti, è leader anche a livello giovanile. Sembra già prenotato un ottavo con l’Ungheria padrona di casa.

EGITTO-ITALIA 73-81 dts

EGITTO – Hala Yassine* 8, Abdelhamid 2, Heshameldin 22, Mossad 2, Kabil* 12, Abdellatif 4, Elfiky* 4, Sadek ne, Bahgat, Hussein* 9, Elgharini 8, Hager Yassine 2. All. Azmy

ITALIA – Bovenzi* 12, Leonardi* 7, Allievi 2, Natali ne, Turel 3, Spinelli* 21, Nativi 9, Panzera* 16, Mbengue 5, Nasraoui* 2, Colognesi 4, Egwoh ne. All. Riccardi

