Basket: Davide Moretti resta ancora positivo al Covid-19. Continuano i guai per il nuovo arrivo a Pesaro

Da quando è tornato dagli Stati Uniti, a Davide Moretti sembra non andarne bene una. Arrivato in grande stile all’Olimpia Milano, è progressivamente uscito dalle rotazioni di Ettore Messina anche in partite di valore che, per l’A|X Armani Exchange, era piuttosto relativo. Mandato ora in prestito a Pesaro, si è trovato a fare i conti con il Covid-19.

Moretti, infatti, era tornato sul suolo americano per partecipare alla propria cerimonia di laurea a Texas Tech, l’ateneo che per tre anni lo ha visto anche scendere in campo prima dell’arrivo in terra milanese. Di ritorno dagli States, però, era risultato positivo e pertanto costretto a isolarsi per dieci giorni a Roseto.

Ieri è stato effettuato il nuovo tampone, che ne ha rivelato l’ulteriore positività e, quindi, un nuovo rinvio del suo aggregarsi al gruppo ora allenato da Aza Petrovic. Ci sarà un ulteriore test mercoledì per accertare l’eventuale negatività, poi il giocatore potrà raggiungere i compagni a Lamoli nel relativo caso.

Moretti ha chiuso la stagione 2020-2021 con 2.5 punti, 0.8 rimbalzi e 0.6 assist di media in Serie A, con un massimo di 10 nella seconda di andata contro Treviso; in Eurolega, invece, il suo utilizzo è stato limitato a 5 minuti e 41 secondi in totale nell’arco di tre partite (Olympiacos, Alba Berlino e Bayern Monaco, tutte nella stagione regolare).

