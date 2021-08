Baseball, Serie A 2021: San Marino supera 5-3 Bologna e torna avanti nelle Italian Baseball Series

Proseguono con gara-3 le Italian Baseball Series che assegnano lo Scudetto della Serie A di baseball, con San Marino che ha sconfitto Bologna per 5-3 tornando in testa alle Finali, portandosi così sul 2-1, in leggero vantaggio nella lotta per la conquista del Tricolore.

A partire meglio sono stati però i felsinei, che hanno sbloccato il punteggio con un singolo di Osman Marval, mentre i Titani hanno dovuto aspettare il terzo parziale per muovere il tabellone, siglando addirittura quattro run. Le prime due sono arrivate attraverso un singolo di Giovanni Garbella, mentre il doppio di Erik Epifano ha permesso ai suoi di allungare sul 4-1.

Immediata la risposta di Bologna, abile a mettere a segno due punti con il singolo di Riccardo Bertossi, non sfruttando però una situazione che li vedeva occupare tutte e tre le basi. Da questo punto in poi la Fortitudo non ha più segnato, e San Marino ha chiuso sul 5-3 dopo il singolo di Oscar Angulo nel settimo inning.

Foto: FIBS