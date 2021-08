Baseball, Serie A 2021: i recuperi premiano Bologna e Parma

Si sono giocati i recuperi della seconda giornata di andata della poule scudetto di Serie A, che erano stati rinviati a causa della contemporanea presenza di Fortitudo UnipolSai Bologna e Parmaclima nella Champions Cup vinta dai ducali per la prima volta dopo 22 anni.

La Fortitudo, in particolare, rende chiari i rapporti di forza sul Cagliari Baseball: 14-3 e 19-2 i due risultati. Più che del complesso dei punti, vale la pena parlare di Lorenzo Lambertini, autore di un fuoricampo al suo secondo turno di battuta in Serie A, e per di più da tre punti. Nella seconda partita il monte di lancio bolognese concede un fuoricampo da due punti al solo Andres, mentre l’attacco, semplicemente, domina con valide nella quasi totalità dei casi.

Non di troppo cambia la situazione a Parma, con 10-7 e 11-5 per i ducali nei confronti di una pur buona Collecchio, che paga a carissimo prezzo, nella prima partita, due inning molto difficoltosi di Rivera al lancio. Nella seconda gara c’è molta più difficoltà iniziale per Parma, rilanciata da Rodriguez e Sambucci per quella che, da una giornata che poteva concludersi non positivamente, finisce invece con buoni sviluppi.

Frattanto, il 12 agosto ci sarà la prima gara delle Italian Baseball Series, la finale scudetto che coinvolgerà Bologna e San Marino, il che rende sostanzialmente utili i soli avvenimenti della poule salvezza.

