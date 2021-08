Baseball, Olimpiadi Tokyo: Giappone-Stati Uniti 2-0. I nipponici vincono il primo oro della loro storia

Il Giappone ce l’ha fatta: i nipponici padroni di casa, alle Olimpiadi di Tokyo, sono riusciti a vincere il primo oro della loro storia nel baseball piegando, in una partita tiratissima, 2-0 gli Stati Uniti; così come avevano fatto le “colleghe connazionali” nel softball poco più di una settimana fa, quando avevano battuto il medesimo avversario col medesimo punteggio.

Baseball, Olimpiadi Tokyo: Giappone-Stati Uniti 2-0 LA CRONACA

Le squadre si presentano sul monte di lancio con Morishita e Martinez. Le prime due riprese vanno via lisce, mentre nel terzo inning invece arriva il primo scossone del match: Murakami fa “contatto”, la pallina vola alta e lunga, è il fuoricampo dell’1-0 Giappone.

La contesa si sblocca diventando una guerra di nervi, battute buone e strategie difensive. Gli Stati Uniti provano a pareggiare, gli asiatici ad allungare. Ci sono occasioni da entrambe le parti, ma quello che rimane a referto sono tanti uomini sulle basi e nessun punto sul tabellone.

Si entra nell’ottavo inning, altro “zero” degli States. E’ il momento dei rilievi: la rappresentativa Stelle e Strisce inserisce McGough, che dà il cambio a Ryder, ma Yamada non si fa impressionare trovando un singolo. Negli ospiti si apre una crepa, che coinvolge non solo il monte di lancio ma anche tutto il resto della squadra. Yoshida fa un’altra valida: Lopez, da esterno centro, cerca una giocata tanto azzardata quanto incomprensibile per eliminare Yamada. Ne viene fuori un lancio pazzo che il catcher Kolozsvary non riesce ad aggiustare in nessun modo. Il nipponico fiuta la chance e si lancia verso casa base: salvo, per il 2-0 che, anche rivisto con la video-review, viene confermato dagli arbitri.

Ultimo inning. Un teso Kuribayashi entra in campo nei panni del closer. Nick Allen, l’ultimo ad arrendersi, trova un’altra valida per provare a tenere in partita i suoi, ma è troppo tardi: i tre out arrivano.

Per il Giappone può scattare la festa: è oro! Agli Stati Uniti va l’argento, alla Repubblica Dominicana (che in precedenza ha battuto la Corea del Sud) il bronzo.

Foto: Lapresse