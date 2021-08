Baseball, Europei Under 23 2021: Italia sconfitta dalla Germania di misura in semifinale a Verona

Niente finale per l’Italia agli Europei Under 23 di baseball in corso di svolgimento a Verona e San Martino Buon Albergo. Gli azzurri di Alberto D’Auria sono stati battuti per 1-0 dalla Germania proprio nelle fasi conclusive, e saranno dunque obbligati a giocare la finale per il bronzo, quella contro la Gran Bretagna, sconfitta per 12-4 dall’Olanda nel pomeriggio.

I tedeschi, ad ogni modo, meritano il successo in misura leggermente maggiore rispetto agli azzurri in considerazione della migliore qualità offensiva proposta durante il confronto. Già durante il terzo e quarto inning, infatti, era stato portato un corridore in terza base, in un caso Rosenthal, nell’altro Helmig.

Alla settima ripresa il momento decisivo: Baumgardt batte il singolo a destra sull’appena entrato Virgadaula (precedenti pitcher Scotti e Andretta). Walther arriva a chiudere il giro del diamante, ed era già in seconda base. A nulla serve la migliore occasione azzurra di segnare, con singolo di Monello spinto in terza prima da Meliori e poi da Giarola. Battioni viene eliminato ed è così grande disappunto per gli azzurri, che puntavano molto sul raggiungimento dell’ultimo atto.

L’Italia giocherà alle 15:00 del sabato pomeriggio la finalina per il 3° posto, e lo farà a San Martino Buon Albergo, l’altra sede che ha caratterizzato questi Europei. Ucraina-Francia e Repubblica Ceca-Belgio le sfide del relegation round.

Foto: FIBS / Lynx_prod