Baseball, Europei Under 23 2021: Italia, esordio con vittoria contro i campioni della Repubblica Ceca

Sono iniziati gli Europei di baseball Under 23, che quest’anno trovano sede tra Verona e San Martino Buon Albergo. Ed è in particolare proprio nella città scaligera che gli azzurri di Alberto D’Auria compiono il primo colpo di mano, sconfiggendo la Repubblica Ceca, vittoriosa nell’ultima edizione, con un bel 4-1.

Dopo un doppio di Monti nel primo inning che manda a segno Astorri e il pari di Kalandra nel terzo su errore difensivo italiano, tutto si decide nella settima ripresa, che in questo caso è anche l’ultima in via regolamentare.

Meliori si trova ad avvantaggiarsi di una base su ball, poi diventa fondamentale Bertossi con un doppio che lo spedisce a casa per il 2-1. Subito dopo arriva il gran giro di mazza a destra da parte di Paolini che porta due punti nel carniere azzurro: l’Italia, con Andretta da closer, non concedono più scampo. Prossimo confronto quello con la Francia.

Queste le parole di Davide Meliori alla FIBS: “Quando mi ha chiamato il manager prima del mio turno in battuta mi sono sentivo pronto per dare una mano ai compagni per conquistare la vittoria. Credo che la mia base sia stata la svolta della gara ed è stata una grande emozione. Essere qui per me ha un grande significato ed è stato bellissimo sentire il mio pubblico che mi incitava“.

Foto: FIBS