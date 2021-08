ATP Winston-Salem 2021, Pablo Carreno Busta e Carlos Alcaraz avanzano. Eliminati Cilic, Murray e Mager

Va in archivio un’altra giornata di incontri a Winston-Salem, andando a definire il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del torneo sul cemento della North Carolina (Stati Uniti).

Missione compiuta per Pablo Carreno Busta e Carlos Alcaraz. La testa di serie n.1 del torneo ha sconfitto non senza difficoltà il coreano Soonwoo Kwon (n.74 del ranking) per 6-3 3-6 6-4 in 1 ora e 58 minuti di partita e nel prossimo match se la vedrà con il tedesco Dominik Koepfer, giustiziere di Marco Cecchinato nel secondo turno. Il talentuoso Alcaraz (n.54 del ranking) ha battuto in una sfida molto tirata l’australiano Alexei Popyrin (n.71 ATP) per 6-7 (9) 6-1 7-6 (1) in 2 ore e 22 minuti di partita, meritandosi l’accesso agli ottavi dove affronterà il solido Marton Fucsvoics. L’ungherese (n.42 del mondo) ha superato per 7-5 6-1 il giapponese Yosuke Watanuki (n.255 del ranking).

Niente da fare invece per Marin Cilic e Andy Murray. Il croato (n.36 del mondo) si è arreso al bielorusso Ilya Ivashka (n.63 del mondo) sullo score di 4-6 7-5 6-4 dopo 2 ore e 50 minuti di partita. Un match durissimo in cui l’ottima preparazione fisica del bielorusso ha fatto la differenza. Ivashka affronterà nel prossimo incontro il tedesco Jan-Lennard Struff (n.52 del mondo) che ha sconfitto nettamente Gianluca Mager per 6-2 6-2. Una partita senza storia nella quale la potenza del teutonico è stata devastante. Sempre in due set Murray (n.114 del mondo) si è arreso all’americano Frances Tiafoe (n.51 ATP) per 7-6 (4) 6-3. Tiafoe giocherà contro il brasiliano Thiago Monteiro (n.93 del mondo), uscito vittorioso dal match con Eduardo Nava (7-5 6-1).

Sconfitta a sorpresa anche per il kazako Alexander Bublik (n.37 del ranking) contro il finlandese Emil Ruusuvuori (n.76 ATP): 6-2 7-6 (5) lo score in favore del finnico che negli ottavi sfiderà Benoit Paire (n.49 ATP), impostosi nel derby francese contro Gilles Simon (n.103 del ranking) per 6-3 6-3. Da segnalare anche la vittoria del britannico Daniel Evans (n.27 del ranking) contro il francese Lucas Pouille (n.133 del ranking) per 3-6 6-4 6-1 e ottavo di finale affascinante con Richard Gasquet (testa di serie n.14).

