L’Italia si presenterà con grandi ambizioni di medaglia nell’atletica leggera alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, in programma dal 24 agosto al 5 settembre.

Martina Caironi ha trionfato sui 100 metri alle Paralimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016, dunque andrà a caccia di uno storico tris ma con il sogno di firmare una doppietta (categoria T63) . La 31enne bergamasca detiene infatti il record del mondo nel salto in lungo (5.19 metri lo scorso 17 giugno a Nembro), specialità in cui ha anche vinto l’oro ai Mondiali 2017 e agli Europei 2021: punta al titolo dopo l’argento di Rio 2016.

Assunta Legnante si era rotta il tendine d’Achille lo scorso autunno, ma un mese fa è tornata in maniera perentoria ai Campionati Italiani e aveva gettato il suo peso a 15.25 metri: si tratta di una misura notevole con cui poter tranquillamente puntare al podio a cinque cerchi, per non dire all’oro. La 43enne campana è stata Campionessa a Londra 2012 e Rio 2016, dunque vuole confermarsi ai vertici quantomeno nella sua specialità di punta. Nel lancio del disco (categoria F11) potrebbe pagare l’infortunio di qualche mese fa, ma non va dimenticato che è Campionessa del Mondo in carica.

Oney Tapia vuole salire sul gradino più alto del podio dopo l’argento delle Paralimpiadi di Rio 2016 e dei Mondiali 2019: il discobolo (categoria F11) di origini cubane, amatissimo in Italia anche per la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”, punta al trionfo a 45 anni, dopo aver già vinto tre medaglie d’oro agli Europei. Attenzione anche al getto del peso, dove però non parte tra i grandissimi favoriti per le medaglie.

Oxana Corso va tenuta in seria considerazione: doppio argento a Londra 2012 tra 100 e 200 metri, quinta e quarta a Rio 2016, argento e bronzo agli ultimi Mondiali. La 26enne di origini russe potrebbe stupire anche in questa occasione e regalare belle soddisfazioni all’Italia nella categoria F35.

Francesca Cipelli è il nome dell’ultimo momento: 4.12 di salto in lungo pochi giorni fa, la veneta potrebbe davvero essere il jolly nella categoria T37. Marco Cicchetti (salto in lungo T44) e Nicky Russo (getto del peso F35) hanno conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei e puntano a ottenere un bel risultato. Monica Contraffato vinse il bronzo sui 100 metri categoria T42 a Rio 2016, chissà che non possa ripetersi.