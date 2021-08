L’Italia cercherà di essere grande protagonista con la 4×100 maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri si sono qualificati alla finale timbrando il record nazionale (37.95, migliorando di sedici centesimi il precedente) e col quarto tempo complessivo: alle ore 15.50 di oggi si andrà a caccia di un sogno, si può battagliare per la conquista di una medaglia ma con la consapevolezza che servirà davvero una magia di livello assoluto. Dopo quanto visto domenica 1° agosto, però, l’atletica tricolore vuole continuare a strabiliare ai Giochi.

Il quartetto correrà in corsia 8: non è la soluzione prediletta, ma si dovrà fare di necessità virtù. Italia a sandwich tra il Giappone (Shuhei Tada, Ryota Yamagata, Yoshihide Kiryu, Yuki Koikeda in corsia 9) da non sottovalutare e la quotata Cina di Su Bingtian (corsia 7 insieme a Tang Xingqiang, Xie Zhenye, Wu Zhiqiang) che ha impressionato in batteria. Gli azzurri devono fare la corsa proprio sugli asiatici, ma soprattutto sulla Gran Bretagna (corsia 6 con Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, Richard Kilty, Nethaneel Mitchell-Blake) e sul Canada di Andre De Grasse (corsia 4, il campione dei 200 sarà affiancato da Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney).

La Giamaica (corsia 5 con Jevaughn Minzie, Julian Forte, Yohan Blake, Oblique Seville) appare un gradino sopra ed è la grande favorita per l’oro considerando la mancata qualificazione degli USA. La Germania e il Ghana appaiono fuori dai giochi, gli azzurri non possono e non devono temerle se si vuole sognare in grande.

L’Italia dovrebbe confermare la formazione vista ieri in batteria: all’apertura il giovane Lorenzo Patta che ha ben figurato, poi il fenomeno Marcell Jacobs (Campione Olimpico dei 100 metri), curva cruciale affidata ad Eseosa Desalu, chiusura con Filippo Tortu. Bisognerà tirare al massimo tutti i cambi e rischiare il tutto per tutto.

