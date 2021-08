Atletica, Olimpiadi Tokyo: i siti di tutto il mondo celebrano il trionfo di Marcell Jacobs

Lamont Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri dei Giochi Olimpici di Tokyo. Un risultato talmente splendido ed eclatante che vale la pena ribadirlo ancora una volta. Una gioia immensa per tutta l’Italia, sportiva e non, che ha celebrato, e sta celebrando, il proprio beniamino che ha centrato un traguardo che, fino a poche ore fa, appariva quasi irrealizzabile.

La gara “regina” dell’atletica, uno dei simboli delle Olimpiadi, si è tinta di azzurro. In maniera netta e indiscutibile. Un successo che, ovviamente, è stato celebrato anche in giro per il mondo. Andiamo, quindi, a vedere come siti e quotidiani hanno presentato la medaglia d’oro del nostro fuoriclasse.

Iniziamo dallo spagnolo Marca sentenzia: “E’ davvero l’anno dell’Italia: Jacobs oro nei 100 metri”. Quindi il quotidiano della capitale passa ad analizzare la gara a livello globale. “L’Europa torna a trionfare dopo 41 anni, all’epoca del boicottaggio USA di Mosca 1980”. Passiamo al catalano Mundo Deportivo: “L’italiano Jacobs è l’oro olimpico dei 100 metri”. “Da padre statunitense e madre italiana, è il primo europeo campione di questa distanza dai tempi di Linford Christie nel 1992. Nuovo record continentale con 9.80”.

Sbarchiamo in Francia, con Le Monde che non usa troppi fronzoli per il proprio titolo: “L’italiano Lamont Marcell Jacobs si mette al collo l’oro nei 100 metri”. L’Equipe, invece, come sempre, sa trovare titoli magnifici e riassume tutto con “Jacobs, la Dolce Vita”. Un salto in Germania con la Bild che italianizza: “Bella velocità! E’ italiano il nuovo re dei 100 metri”.

Numerosi gli spunti dall’Inghilterra. Iniziamo con The Guardian: “Jacobs vince i 100 metri per l’Italia e diventa il nuovo re della distanza, portando gloria al proprio Paese”. Passando a The Sun: “La star inglese Hughes è squalificata, dispiacere per il team GB, e l’italiano Jacobs vince l’oro nei 100 metri”. Chiudiamo con la BBC: “L’italiano Jacobs vince un oro shock nei 100 metri”.

Andiamo ora al di là dell’Oceano. Negli Stati Uniti i Giochi Olimpici sono sempre considerati l’apice dello sport e nessuna gara passa inosservata, figuriamoci i 100 metri piani. Il New York Times infatti titola: “Marcell Jacobs, dallo sprint italiano, all’oro nei 100 metri”. Chiudiamo con il Washington Post, un pochino criptico: “L’italiano Marcell Jacobs vince l’oro nei 100 metri centrando il titolo non ufficiale di uomo più veloce del mondo”.

