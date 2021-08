Si è appena conclusa la gara dei 3000 siepi delle Olimpiadi di Tokyo. Oro al marocchino Soufiane El Bakkali che ha concluso la sua prova in 8’08”90. Lontani i due azzurri in gara con Ala Zoghlami che ha tagliato il traguardo in nona piazza mentre Ahmed Abdelwahed ha chiuso in 14ma piazza.

El Bakkali ha gestito in maniera oculata la gara. Ai 1000 metri, infatti, è passato nel cuore del gruppo in ottava piazza, risalendo pian piano fino al 5° ai 2000 metri. Nell’ultimo chilometro il marocchino è stato il padrone della corsa e quando ha accelerato in maniera determinata nessuno è riuscito a tenere il suo passo andando a conquistare la medaglia d’oro.

Secondo posto per l’etiope Lamecha Girma che nell’ultimo rettilineo ha cercato, in maniera vana, di rimanere in scia di El Bakkali. Il 20enne nativo di Oromia ha chiuso la sua prova in 8’10”38. Sull’ultimo gradino del podio il keniano Benjamin Kigen con il tempo di 8’11”45.

Per quanto concerne gli azzurri, Zoghlami è stato molto costante, rimanendo al centro del gruppo sin dall’inizio. Quando c’è stato il cambio di passo l’atleta italiano non è riuscito a tenere il ritmo e ha tagliato il traguardo al 9° posto in 8’18”5. Più in difficoltà Abdelwahed che si è dovuta accontentare della 14ma piazza con il tempo di 8’24”34.

Foto: Colombo/Fidal