Atletica, Olimpiadi Tokyo: doppietta keniana negli 800 metri, Korir precede Rotich, terzo Dobek

Straordinaria doppietta keniana nella finale degli 800 metri maschili alle Olimpiadi di Tokyo. La medaglia d’oro finisce al collo di Emmanuel Kipkurui Korir con il tempo di 1:45.06 davanti al connazionale Ferguson Cheruiyot Rotich, mentre centra la medaglia di bronzo il polacco Patryk Dobek.

La gara parte subito forte, con l’australiano Peter Bol che prende il comando delle operazioni ai 200 metri, appaiato a Korir. Alle loro spalle sgomitano Rotich e Dobek, ma il primo giro si conclude con Bol al comando in 53.76 e Korir in 53.80. A questo punto scatta la bagarre, con l’australiano che prova a forzare, ma Korir non molla di un centimetro e, anzi, assieme a Dobek inizia a forzare. Nel rettilineo conclusivo Korir non lascia scampo ai rivali, mentre Bol crolla, Rotich risale e supera anche Dobek, per un podio di altissimo livello e, soprattutto, con distacchi minimi.

Korir taglia il traguardo a braccia alzate con il tempo di 1:45.06, davanti a Rotich in 1:45.23. Terza posizione per il polacco Dobek in 1:45.39. Quarta posizione per l’australiano Peter Bol in 1:45.92, quinta per lo spagnolo Adrian Ben in 1:45.96, sesta per il bosniaco Amel Tuka in 1:45.95. Chiude settimo il francese Gabriel Tual in 1:46.032, quindi ottavo il rappresentante del Botswana, Nijel Amos in 1:46.41, infine è nono lo statunitense Clayton Murphy in 1:46.53.

Foto: Lapresse