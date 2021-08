Nulla da fare in finale per Ahmed Abdelwahed, che chiude l’ultimo atto dei 3000 siepi in penultima piazza (14°) con il crono di 8’24”34. Gara sottotono per il 25enne romano, che non riesce ad avvicinare tempi normalmente nelle sue corde..

A fine gara Ahmed si è mostrato comunque sorridente, conscio di vivere un’esperienza da ricordare: “Sicuramente non sono soddisfatto di questa finale, però non posso lamentarmi di tutto il percorso di quest’anno. Sono sereno, da queste gare si cresce”.

Sui prossimi appuntamenti e sulla voglia di far bene in futuro, conclude: “E’ dura ma siamo all’inizio, le prestazioni importanti si costruiscono negli anni. Siamo un gruppo giovane, con i due fratelli Zoghlami e non solo. Ci sosteniamo l’un l’altro, per noi questo è un punto di partenza e sappiamo che dobbiamo fare tesoro di queste esperienze”.

Ricordiamo che la medaglia d’oro è stata vinta dal marocchino Soufiane El Bakkali in 8’08”90 ed Ala Zoghlami, altro italiano in gara, ha tagliato il traguardo in nona posizione.

Foto: LaPresse