Atletica, Marcell Jacobs tornerà in gara per la staffetta! Data e programma: il quartetto azzurro

I Giochi di Tokyo 2020 di Marcell Jacobs non sono ancora finiti. Il campione olimpico dei 100 metri prenderà parte infatti anche alla staffetta 4×100, dove l’Italia nutrirà ambizioni quanto meno da finale.

L’appuntamento è per giovedì 5 agosto alle 4.30 (ora italiana) per le batterie, mentre l’atto conclusivo si svolgerà venerdì 6 agosto alle 15.50. Come già accaduto nei 100, nessuna nazione sembra partire un gradino sopra davanti alla concorrenza: si prospetta dunque una nuova gara aperta a sorprese.

Tre quarti del quartetto tricolore sono certi: chiaramente Jacobs inamovibile, ma saranno della partita anche Eseosa Desalu e Filippo Tortu. Per il quarto posto sarà ballottaggio sino in fondo tra il veterano Davide Manenti ed il giovane Lorenzo Patta, 21enne capace di scendere quest’anno sino a 10″13. Tra i convocati figura anche l’emergente Hillary Wanderson Polanco Rijo, ma difficilmente verrà preso in considerazione.

Nelle ultime apparizioni Jacobs era sempre stato schierato in seconda frazione, ovvero quella dove si percorre il rettilineo opposto a quello d’arrivo. Dopo quanto accaduto nella finale dei 100 metri, il nuovo padrone della velocità verrà spostato in quarta frazione al posto di Filippo Tortu? Oppure i tecnici preferiranno non andare ad intaccare meccanismi ormai collaudati nei cambi? Di sicuro l’Italia non può nascondersi: con il campione olimpico tra le proprie fila, l’obiettivo deve essere la finale. A quel punto, in una specialità spesso imprevedibile tra squalifiche, perdita di testimone, etc., potrà accadere di tutto.

Foto: Lapresse