Ormai c’è l’estasi più totale in seno ai quadri dirigenziali italiani. L’Italia ha raggiunto sia quota 38 medaglie, che è un record assoluto per la delegazione tricolore, che la tripla cifra su ori, argenti e bronzi, un fatto che non si verificava da Atene 2004. Ed è Giovanni Malagò, in un comunicato diffuso internamente a Casa Italia, a esprimere tutti i sentimenti.

Queste le sue parole: “La più grande Olimpiade di sempre. Sono orgoglioso di tutta la delegazione, atleti, tecnici e dirigenti, e di questa meravigliosa squadra che ha dato un’altra grande felicità all’Italia, dopo gli Europei di calcio, regalando emozioni fortissime al nostro Paese e a tutti gli italiani che tanto hanno sofferto in questi ultimi due anni per il Covid“.

I tre successi odierni, inoltre, erano qualcosa che non si verificava dai tempi di Sydney 2000: la 4×100, Antonella Palmisano e Luigi Busà ripetono quello che fecero, ai tempi, Antonella Bellutti, Valentina Vezzali e Massimiliano Rosolino, che il 21 settembre di quell’anno misero sottosopra l’Italia sportiva con quel triplo oro che in questo venerdì 6 agosto ritorna.

L’atletica italiana, in ogni caso, torna con 5 ori in patria, qualcosa di mai visto nella storia dell’olimpismo tricolore. Alla vigilia degli ultimi due giorni a Tokyo, le soddisfazioni sono state di quelle tra il visto e il mai visto: oro nei 100 metri e nella 4×100 senza precedenti, oro nel salto in alto inedito anch’esso, oro (doppio) nella marcia che rinnova una lunga tradizione.

Foto: LaPresse