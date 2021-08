Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa “Fausto” Desalu, Filippo Tortu: l’atletica italiana scrive una nuova pagina mirabolante dello sport del Bel Paese vincendo con il tempo di 37″51 la staffetta 4x100m maschile alle Olimpiadi di Tokyo.

Dopo la celebrazione in pista, i quattro “Eroi Azzurri” hanno parlato ai microfoni della Rai per far trasparire le loro sensazioni, le loro emozioni rispetto a questo momento. Di seguito, ecco le parole del terzo frazionista Eseosa Desalu: “Per essere solo la seconda volta nella quale corro una staffetta essendo in curva, in terza frazione, direi che è andata bene (ride)…”.

“Come hanno detto Marcell (Jacobs) e Filippo (Tortu), siamo un bel gruppo e il tanto lavoro che abbiamo fatto in questi anni alla fine ha pagato: il centesimo che ha fatto la differenza è il grande gruppo che ci unisce”.

“Quando siamo entrati in pista, poco prima della partenza della gara, ho chiesto a Marcell se si fidasse di me e lui mi ha detto di si, poi sono andato da Filippo e gli ho detto di iniziare a partire un po’ prima del solito e di correre forte perché tutto sarebbe stato possibile. A Lorenzo (Patta)? Ho detto di non aver paura”.

“Infine consentitemi una dedica. Voglio ringraziare il mio allenatore Sebastian Baccheri: se sono qui è merito suo, ha sempre creduto in me sostenendomi tante volte e mettendo le sue cose da parte per cercare di farmi arrivare qui a questo traguardo”.

Foto: Lapresse