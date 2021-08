Atletica, Diamond League 2021 Eugene. Gaia Sabbatini sfida le star del mezzofondo! Quante stelle di Tokyo in pista

Sono tanti i medagliati dei Giochi Olimpici di Tokyo che torneranno in azione alla ripresa della Wanda Diamond League in programma a Eugene, all’Hayward Field che ospiterà la Prefontaine Classic il 21 agosto, anticipo dei Mondiali che si sarebbero dovuti svolgere in questi giorni e che sono slittati di un anno in programma dal 15 giugno 2022

Cinque gli eventi che presenteranno al via tutti e tre gli atleti che sono saliti sul podio a Tokyo. La doppia campionessa olimpica Sifan Hassan è la protagonista in campo femminile: sarà al via dei 5000 metri e affronterà la due volte campionessa del mondo Hellen Obiri e la detentrice del record mondiale indoor dei 1500 Gudaf Tsegay, medaglie d’argento e di bronzo a Tokyo sui 5000 metri.

Saranno in pista anche tutte e tre le medaglie dei 5000 maschili che si sfideranno sull’insolita distanza delle 2 miglia, caratteristica di questo meeting: l’ugandese Joshua Cheptegei, il canadese Moh Ahmed e lo statunitense Paul Chelimo degli Stati Uniti. Sfida stellare anche sul miglio con il campione del mondo dei 1500 Timothy Cheruiyot che lancia il guanto si sfida al campione olimpico Jakob Ingebrigtsen.

Le stelle adolescenti, la statunitense Athing Mu e la britannica Keely Hodgkinson, rispettivamente oro e argento negli 800 metri a Tokyo, torneranno in azione sui due giri di pista e se la dovranno vedere con il bronzo mondiale e olimpico Raevyn Rogers, con la campionessa mondiale Halimah Nakaayi, la britannica Jemma Reekie, la giamaicana Natoya Goule e le statunitensi Ajee Wilson e Kate Grace.

Il detentore del record mondiale e due volte campione olimpico Ryan Crouser cercherà di mantenere la sua striscia vincente nel getto del peso dove affronterà il campione del mondo Joe Kovacs e il campione del mondo 2017 Tom Walsh. In gara anche il brasiliano Darlan Romani e il duo statunitense Darrell Hill e Payton Otterdahl. Le stelle dello sprint femminile giamaicano Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce e Shericka Jackson, che hanno fatto incetta di medaglie nei 100 metri a Tokyo, affronteranno la statunitense Sha’Carri Richardson e l’ivoriana Marie-Josee Ta Lou nei 100 piani.

I 100 metri maschili, invece, vedono protagonisti le medaglie olimpiche d’argento e di bronzo Andre De Grasse e Fred Kerley, insieme alla medaglia di bronzo mondiale indoor Ronnie Baker, allo specialista dei 400 Michael Norman e al detentore del record africano Akani Simbine. Grande assente il bi-campione olimpico azzurro Marcell Jacobs che ha deciso di chiudere a Tokyo la sua stagione 2021.

Nei 1500 femminili la due volte campionessa olimpico Faith Kipyegon sfiderà ancora una volta la medaglia d’argento di Tokyo, la britannica Laura Muir. In gara anche la detentrice del record canadese Gabriela DeBues-Stafford. Al via c’è anche l’unica azzurra presente a Eugene, l’abruzzese Gaia Sabbatini, semifinalista alle Olimpiadi di Tokyo e campionessa europea under 23. L’abruzzese cerca un ulteriore confronto con le big mondiali, in una stagione che l’ha lanciata in una nuova dimensione, con i successi in Coppa Europa e negli Europei Under 23 e la partecipazione ad alcune gare della Diamond League con riscontri molto interessanti. L’obiettivo potrebbe essere migliorare il personale di 4’02”25 fatto segnare nella semifinale olimpica, miglior tempo italiano dal 1984, secondo crono all time in Italia dopo il record dell’olimpionica Gabriella Dorio.

Nei 3000 siepi femminile la campionessa mondiale Beatrice Chepkoech affronta la leader mondiale Norah Jeruto Tanui, la medaglia d’argento olimpica Courtney Frerichs e la campionessa mondiale 2017 Emma Coburn. Al momento sono confermate le presenze della campionessa mondiale dei 400 ostacoli Dalilah Muhammad, del campione olimpico di salto triplo Pedro Pablo Pichardo e il detentore del record mondiale di salto triplo indoor Hugues Fabrice Zango.

