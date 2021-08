Manca meno di una settimana al via dell’edizione 2021 della 24 Ore di Le Mans. Dopo una bellissima 6h di Monza tutto è pronto per la più importante tappa del FIA World Endurance Championship, la corsa resistenza più prestigiosa al mondo. 62 equipaggi si apprestano a darsi battaglia in una pista che è unica nel motorsport con i suoi rettilinei che si articolano sulle strade regolarmente aperte al pubblico.

Saranno cinque le vetture che si contenderanno la vittoria assoluta. Per la prima volta dopo parecchi anni non vi saranno le LMP1, ma le Hypercar. Queste nuove auto si apprestano a riscrivere la storia della 24h di Le mans insieme alle LMDh, piattaforma che dal 2023 sfiderà le Hypercar in questa manifestazione ed in tutto il mondo tra Europa ed America.

Toyota è senza dubbio la vettura da battere visti gli acuti degli ultimi anni e le affermazioni raccolte fino ad oggi da Spa-Francorchamps a Monza.

Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley #8 e Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7 difenderanno i colori giapponesi in una prova che per la prima volta dopo anni non è già scritta prima della partenza. Dei seri problemi ai freni hanno rallentato il marchio nipponico che dovrà vedersela con Alpine e Glickenhaus

I padroni di casa approdano a Le Mans con André Negrão/Matthieu Vaxiviere/Nicolas Lapierre #36, piloti dotati di una vettura molto competitiva che però paga un eccessivo consumo di carburante.

Debutto assoluto, invece, per Glickenhaus. Il marchio americano, il migliore nei test disputati domenica 15 agosto, raggiunge il ‘Circuit de la Sarthe’, un compimento di un sogno iniziato da un foglio bianco. Jim Glickenhaus ed i suoi uomini hanno sfruttato il nuovo regolamento per entrare nella classe regina del Mondiale con due vetture innovative che hanno esordito ufficialmente in quel di Portimao. Pipo Derani/Franck Mailleux/Olivier Pla #708 si alterneranno sulla prima auto, mentre Richard Westbrook/Ryan Briscoe/Romain Dumas #709 saranno sulla seconda vettura.

La 24h di Le Mans 2021 vede, come sempre, un gran numero di partecipanti per quanto riguarda la LMP2. La seconda classe riservata ai prototipi vede moltissimi protagonisti noti al mondo del motorsport che si sfidano in una realtà che si prospetta oltremodo combattuta. United Autosports, presente con tre auto, si prepara a difendere il successo ottenuto nel 2020 nell’eccezionale 24h di settembre.

Philip Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque #22, vincitori a Monza ed a Spa-Francorchamps, hanno il favore del pronostico in una competizione in cui ci si attende molto anche da JOTA con Antonio Felix da Costa/Anthony Davidson/Roberto Gonzalez #38 e Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist/Sean Gelael #28.

Interessantissimo debutto in Francia per WRT che si appresta a dare battaglia con due Oreca. Robin Frijns/Ferdinand Habsburg-Lothringen/Charles Milesi #31, regolarmente iscritti nel WEC, saranno raggiunti da Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye #41, attuali leader dell’European Le Mans Series con due acuti nelle prime quattro competizioni.

Per la vittoria occhi puntati su G-Drive Racing con Roman Rusinov/Franco Colapinto/Nyck De Vries #26, equipaggio regolarmente iscritto all’ELMS che non ha mai vinto la 24h di Le Mans. La compagine russa presenta ai nastri di partenza anche John Falb/Roberto Merhi/Rui Andrade #25, equipaggio impegnato nella speciale LMP2 Pro/Am.

Sono tanti anche gli outsider come Alex Brundle/Kuba Smiechowski/Renger van der Zande (Inter Europol Competition #34), Paul Lafargue/Paul-Loup Chatin/Patrick Pilet (IDEC #48), Julien Canal/Will Stevens/James Allen (Panis Racing #65) e René Binder/Guillermo Rojas/Tristan Gommendy (Duqueine Racing #30).

Come avete già visto sono molti i nomi noti che hanno partecipato anche al Mondiale di F1. Oltre a Kubica, Stevens, Mehri, Davidson e Vandoorne spicca l’interessantissimo equipaggio di High Class Racing con Jan e Kevin Magnussen. Padre e figlio, accanto al danese Anders Fjordbach, correranno per la prima volta insieme in una competizione mondiale. Ricordiamo che per Jan si tratta di un vero e proprio debutto in LMP2 dopo la lunga esperienza in Corvette, mentre per Kevin sarà la prima partecipazione con un prototipo in Europa. L’ex alfiere della Haas milita infatti regolarmente nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la Cadillac del Chip Ganassi Racing.

A Le Mans è presente anche Juan Pablo Montoya accanto ad Henrik Hedman e Ben Hanley #21 (Pro/Am). L’equipaggio citato può ben figurare in questa speciale categoria in cui dovranno vedersela principalmente con la già citata #25 di G-Drive e con le due Oreca di TDS Racing di Frits Van Eerd/Giedo Van Der Garde/Job Van Uitet (Racing Team Nederland #29) ed Esteban Garcia/Norman Nato/Loic Duval (Realteam Racing #70).

In GTE arriva la Corvette C8.R. Il marchio americano debutta in Francia con la nuova auto che ha già vinto il titolo 2020 dell’IMSA e la 24h di Daytona dello scorso gennaio. Ricordiamo che gli statunitensi non hanno gareggiato nel 2020 in quel di Le Mans in seguito alle problematiche relative agli spostamenti ed alla concomitanze con l’IMSA che vede le due auto ufficiali sempre presenti. Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg #3 e Tommy Milner/Nick Tandy/Alexander Sims #4 sfidano le due Porsche e le due Ferrari ufficiali, sconfitte nel 2020 dall’Aston Martin che ritroveremo solo in GTE-Am.

Alessandro Pier Guidi/James Calado/Côme Ledogar #51 e Miguel Molina/Daniel Serra/Sam Bird #52 difenderanno i colori della Ferrari, mentre Kevin Estre/Niel Jani/Michael Christensen #92 e Gimmi Bruni/Richard Lietz/Fred Mako #91 gareggeranno con le due Porsche che solitamente ritroviamo nel WEC. Ricordiamo che il duo Jani/Estre guida la classifica generale grazie ai successi di Monza e Spa-Francorchamps.

Occhi puntati anche su Cooper MacNeil/Earl Bamber/Laurens Vanthoor (WatherTech Racing #79) e su Dries Vanthoor/Alvaro Parente/Maxime Martin (Hub Auto #72), equipaggi privati che saranno al via in classe PRO a Le Mans con due 911 RSR-19.

In GTE-Am lo spettacolo è assicurato con Aston Martin, Ferrari e Porsche che si apprestano a sfidarsi. Il marchio inglese insegue il primo acuto del 2021 in una gara che ha letteralmente dominato nello scorso anno. Ben Keating/Felipe Fraga/Dylan Pereira #33 si presentano con TF Sport, mentre Paul Dalla Lana/Nicki Thiim /Marcos Gomes si alterneranno sulla Vantage AMR #98. Attenzione anche alla #777 di D’station Racing con Tomonobu Fujii/Satoshi Hoshino/Andrew Watson, terzi in quel di Monza.

Ferrari e Porsche sfidano gli inglesi. Il marchio italiano ha vinto le prime tre prove con AF Corse e Cetilar Racing, rispettivamente con François Perrodo/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen #83 e Roberto Lacorte/Giorgio Sernagiotto/Antonio Fuoco #47. Occhi puntati anche su Iron Lynx (Ferrari) e sulla seconda 488 GTE di AF Corse con Francesco Castellacci/Giancarlo Fisichella/Thomas Flohr #54.

Sono invece due le Porsche da tenere in considerazione. Project 1 cerca la prima gioia del 2021 dopo il secondo posto di Portimao e l’assenza nell’opening round di Spa-Francorchamps. Egidio Perfetti/Matteo Cairoli/Riccardo Pera si alterneranno sulla 911 RSR-19 #56, mentre Christian Ried/Janox Evans/Matt Campbell #77 cercheranno di tenere alta la bandiera del Dempsey – Proton Racing.

Appuntamento da non perdere con una 24 Ore Le Mans che si prospetta molto incerta in tutte le classi. Domani le prime libere, sabato alle 16.00 la partenza della gara.

Foto: Pier Colombo