Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye escono con le ossa rotta dal ‘Circuit de la Sarthe’. Il terzetto di WRT ha perso la 24 Ore Le Mans nella classe LMP2 nel corso dell’ultimo passaggio fermandosi clamorosamente nella discesa dopo il famoso ‘ponte Dunlop’.

La giornata odierna poteva incoronare Robert Kubica nella seconda classe riservata ai prototipi presente in pista. Il polacco, all’esordio assoluto nella maratona francese, ha conquistato con i compagni la leadership nelle ultime fasi mostrando un ritmo nettamente superiore alla concorrenza.

Il polacco di WRT vede infrangersi un sogno in un 2021 in cui le cose non sono andate così male per l’ex pilota di F1. Dopo un impegno nel 2020 nel DTM, prestigiosa categoria tedesca, Kubica si è spostato nell’endurance sposando la causa di WRT, realtà belga che non aveva mai corso con i prototipi.

La formazione di Vincent Vosse ha messo in bacheca all’esordio la 24h di Le Mans con l’equipaggio Robin Frijns/Ferdinand Habsburg-Lothringen/Charles Milesi #31, auto che fino ad un giro dalla fine si trovava al secondo posto. Kubica ed i suoi compagni possono ‘consolarsi’ con una stagione incredibile che li vede assoluti protagonisti dell’European Le Mans Series. La principale categoria europea riservata a GT, LMP3 ed LMP2 ha già premiato per due volte il terzetto #31 che dopo quattro gare ha in pugno il titolo.

Non tutto è perduto. La vittoria nell’ELMS prescrive infatti un pass certo per la 24h di Le Mans della stagione seguente. Kubica è senza dubbio un pilota che si è adattato sin da subito alle richieste di questa speciale disciplina in cui si sta ricostruendo una carriera. F1, DTM e Rally sono tre mondi opposti, le prove di durata non sono certamente un emisfero parallelo per un atleta che ha saputo cambiare quasi tutte le sue ‘abitudini’.

Non è infatti scontato condividere la vettura con altri piloti, guidare di notte e nel traffico di LMP3 e GTE. A questo si aggiunge l’altissimo livello dei piloti che militano nella LMP2 del FIA World Endurance Championship o nell’ELMS, un campionato di primo profilo che Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye sono pronti a mettere in bacheca nell’attesa di tornare alla carica a Le Mans

