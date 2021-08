Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7 regalano a Toyota il quarto sigillo alla 24 Ore di Le Mans. Il marchio giapponese vince per la prima volta nella nuova categoria delle Hypercar, le nuove regine dell’endurance che hanno esordito nel FIA World Endurance Championship dal 2021. Secondo posto per la Toyota #8 di Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley davanti all’Alpine #36 di André Negrão/Matthieu Vaxiviere/Nicolas Lapierre.

Toyota, nonostante qualche problema su entrambe le auto, si impone con un margine di cinque giri sul costruttore francese che conclude la 24h davanti alle due Glickenhaus, realtà al debutto assoluto in Francia.

Senza rivali, WRT entra nella storia della 24 Ore Le Mans vincendo all’esordio nella classe LMP2. Robin Frijns/Ferdinand Habsburg-Lothringen/Charles Milesi #31. Prima gioia nel Mondiale per la compagine di Vincent Vosse che ha perso la seconda Oreca all’ultimo giro. Quest’ultima, al comando, è rimasta senza carburante all’inizio dell’ultimo giro!

Per WRT si tratta della prima esperienza a Le Mans sul ‘Circuit de la Sarthe’, una gara che mancava nella bacheca di una squadra che ha vinto più volte la 24h del Nuerburgring e la maratona di Spa-Francorchamps, chiusa nel 2021 al secondo posto alle spalle di Ferrari (Iron Lynk).

Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye #41 lasciano il secondo posto a Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist/Sean Gelael (JOTA Sport #28) davanti ai francesi di Panis Racing con Julien Canal/Will Stevens/James Allen #65. Quarto posto per l’auto #23 di United Autosports affidata a Paul Di Resta/Alex Lynn/Wayne Boyd.

Ferrari vince la battaglia a distanza contro Corvette in GTE PRO. Il vantaggio accumulato nella notte incorona la Ferrari #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Côme Ledogar che torna sul gradino più alto del podio come nel 2019. Seconda piazza per la C8R di Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg #63 davanti alla Porsche di Kevin Estre/Niel Jani/Michael Christensen #92.

La Ferrari #83 di François Perrodo/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen festeggia in GTE Am. Come accaduto in PRO è stato fondamentale per la Rossa il vantaggio accumulato nel cuore della notte quando l’Aston Martin ha commesso un errore di troppo che ha spalancato le porte alla concorrenza. Ben Keating/Felipe Fraga/Dylan Pereira (TF Sport #33) chiudono la classica francese davanti a Callum Ilott/Rino Mastronardi/Matteo Cressoni (Iron Lynk #80)

Lunga pausa per il FIA World Endurance Championship che tornerà in scena in autunno con un doubleheader in Bahrain che concluderà la stagione.

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Joao Filipe