WTA Praga 2021: Giulia Gatto-Monticone subito eliminata da Greet Minnen

Si conclude molto velocemente l’esperienza di Giulia Gatto-Monticone nel tabellone principale del torneo WTA 250 di Praga. La giocatrice torinese è stata sconfitta in un match particolarmente altalenante dalla belga Greet Minnen, che ha preso la testa di serie numero 9 e il posto in tabellone di Su-Wei Hsieh (rinunciataria dopo il doppio vinto a Wimbledon): 6-0 4-6 6-1 il finale in un’ora e 52 minuti.

Il primo parziale, al di là dei tre servizi persi dall’italiana, un momento per provare a cambiare ce l’avrebbe: nel terzo game, però, Gatto-Monticone non riesce a sfruttare le due palle break a propria disposizione, e di lì il set scivola via a favore della belga in 27 minuti.

Diversa la situazione poco dopo: arriva il primo break per l’italiana, subito restituito a zero, però è in questo caso evidente che la questione è diversa. Il game decisivo è il quinto, ai vantaggi; Gatto-Monticone decide di fatto la questione annullando una chance di controbreak nel gioco successivo, allungando ancora poco dopo e assicurandosi, pur con qualche patema, il 6-4.

Sembra il segnale di un prossimo assolo, e in effetti lo è, solo che a metterlo a segno è la sua avversaria. Mai un game ai vantaggi nel terzo set, due break, uno a 15 e uno a 30, e a Minnen riesce la conclusione vittoriosa.

Decisivo il rendimento molto più alto della prima della belga (72.3%-47.6%), fatto particolarmente evidente soprattutto nei due set che ha vinto in modo netto sul veloce della Repubblica Ceca.

