WTA Hobart 2025: Lucia Bronzetti eliminata nel secondo turno delle qualificazioni, ora deve sperare nel ripescaggio

A meno di ripescaggi dovuti al suo potenziale status di lucky loser, è terminata nel secondo turno delle qualificazioni l’avventura di Lucia Bronzetti al WTA 250 di Hobart. Per l’azzurra, numero 1 del tabellone cadetto, sconfitta per 6-3 7-6(4) contro la belga Greet Minnen, che dunque va nel main draw di questo che è un torneo dalla lunga tradizione nel panorama femminile.

Le cose per Bronzetti vanno male fin dalle primissime fasi, con 8 dei primi 9 punti che volano via assieme al primo turno di battuta. In campo, di fatto, c’è solo Minnen fino al 5-1, quando arriva un sussulto da parte dell’italiana che le permette di recuperare uno dei due break. Non l’altro, però, perché la belga chiude a zero per il 6-3.

Una reazione, piuttosto decisa, nel secondo parziale arriva. Stavolta lo scambio di servizi strappati è immediato, poi Bronzetti riesce anche a salire fin sul 4-2, trovando finalmente un po’ di ritmo in più. Sono game molto lottati, che non le danno però sicurezza perché Minnen riesce a riappropriarsi della parità sul 4-4. La belga va anche a servire per il match sul 6-5, viene subito ripresa, ma il tie-break semplicemente non è mai in mano a Bronzetti, che recupera due volte fino al 4-4, ma perde gli ultimi e decisivi tre punti.

Per definire i termini di un match che, a livello di secondo set, è stato definito dai dettagli, vale il fatto che le percentuali di punti vinti con prima e seconda sono nei due casi leggermente migliori per Minnen: 51%-61% in un caso, 44%-52% nell’altro.