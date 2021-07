WTA Praga 2021: esordio vincente per Krejcikova e Siniakova, out Bouzkova

Si è conclusa la seconda giornata di incontri al torneo WTA 250 di Praga, che è il primo vero e proprio della stagione sul veloce in mezzo a diversi eventi sulla terra rossa. Tanta Repubblica Ceca in campo, con cinque giocatrici, tra cui alcune delle maggiori interpreti del momento attuale del Paese.

Tra queste, naturalmente, Barbora Krejcikova: vincente il debutto della vincitrice del Roland Garros, con un netto 6-2 6-3 nei confronti della bulgara Isabella Shinikova a riscattare la clamorosa (ma non troppo, visti certi occasionali guizzi della slovacca Rebecca Sramkova) sconfitta di Petra Kvitova nell’esordio di ieri. Prossimo ostacolo la belga Ysaline Bonaventure, che si è liberata con lo stesso punteggio (ma al contrario) della britannica Naiktha Bains.

Avanti anche Katerina Siniakova: per lei 6-0 6-4 nei confronti di un’altra britannica, Jodie Burrage. Stesse bandiere, stesso esito tra Tereza Martincova e Samantha Murray Sharan, con un solo game in più per la proveniente da Oltremanica: 6-1 6-4. In generale, la sorpresa più grossa la regala Storm Sanders: per l’australiana, sempre un pericolo quando è nella giornata giusta, ribaltone sulla numero 4 del seeding, Marie Bouzkova: 3-6 6-4 6-2.

Si ritornerà in campo domani con un paio di derby in programma, e se quello tra Sramkova e Viktoria Kuzmova è tra le numero 3 e 4 di Slovacchia, per quel che concerne Siniakova e Tereza Smitkova, che sono peraltro nate nella stessa città (Hradec Kralove) è un nuovo confronto a ben sei anni di distanza dall’ultimo.

RISULTATI WTA 250 PRAGA

Kuzmova (SVK)-Barthel (GER) 2-6 6-4 6-3

Martincova (CZE) (8)-Murray Sharan (GBR) 6-1 6-4

Sanders (AUS)-Bouzkova (CZE) (4) 3-6 6-4 6-2

Parrizas Diaz (ESP)-U. Radwanska (POL) 2-6 6-3 6-1

Gasanova (RUS)-Havlickova (CZE) 6-2 4-6 6-4

Xinyu Wang (CHN)-Kung (SUI) 6-2 6-2

Liang (TPE)-Perrin (SUI) 6-3 6-4

Siniakova (CZE) (5)-Burrage (GBR) 6-0 6-4

Bonaventure (BEL)-Bains (GBR) 6-3 6-2

Krejcikova (CZE) (2)-Shinikova (BLR) 6-2 6-3

Foto: LaPresse