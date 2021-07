WTA Palermo 2021: avanti facili Danielle Collins e Shuai Zhang

Si è chiuso anche il giovedì di mezzo a Palermo, con il WTA 250 siciliano che si allinea completamente ai quarti di finale. Nessuna grande sorpresa oggi, con le tre teste di serie impegnate tutte avanti con una discreta facilità. Ma andiamo a vedere le partite nel dettaglio.

Per quel che riguarda la numero 1 del seeding, l’americana Danielle Collins, serve poco per battere l’australiana Maddison Inglis: 6-4 6-1, un’ora e 20 minuti per riprendersi da un primo parziale pieno di break. Sfiderà l’altra aussie Astra Sharma, settima testa di serie, protagonista di uno dei due match che hanno avuto un grado di lotta visibile nel 6-4 7-5 sulla russa Natalia Vikhlyantseva.

Per la cinese Shuai Zhang basta poco più di un’ora per liberarsi dell’altra americana della parte alta del tabellone, Francesca Di Lorenzo: 6-1 6-2 e confronto in arrivo con la serba Olga Danilovic. Quest’ultima supera l’ucraina Katerina Zavatska, incapace di mettere a frutto varie situazioni utili sia nel primo che nel secondo set e alla fine sconfitta 7-6(4) 7-5.

Domani ci sarà prima serata per il secondo quarto di finale consecutivo di Lucia Bronzetti in un WTA, stavolta contro la rumena (in notevole forma, va detto) Elena Gabriela Ruse. Sarà il terzo match sul centrale di Palermo.

Foto: PLO 2021