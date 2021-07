WTA Gdynia 2021: Marina Zanevska conquista il titolo su Kristina Kucova

Marina Zanevska vince il suo primo torneo WTA in carriera ai livelli superiori, il 250 di Gdynia. Battendo la slovacca Kristina Kucova con il punteggio di 6-4 7-6(4), però, la belga, quasi ventottenne, nata a Odessa e che rappresenta l’attuale Paese dal 2016, non riesce entrare nelle prime 100 del ranking per la prima volta. Si ferma infatti al numero 114, pur guadagnando 51 posizioni, mentre ne recupera 30 Kucova, che diventa numero 120 (ed è stata al 71° posto).

Primo set favorevole alla nativa di Bratislava nelle sue fasi iniziali: sono due i break consecutivi ottenuti, subito però restituiti in maniera anche troppo facile (uno a 30, da 0-40, l’altro direttamente a zero). Seguono tre giochi facili, prima della lotta nel decimo che va a premiare di nuovo Zanevska, brava a farcela al terzo set point.

La storia del secondo parziale è per certi versi simile a quella del primo, con due servizi strappati ai vantaggi da Kucova e il recupero quasi immediato della belga, che vince cinque game di fila, serve per il match, ma subisce il break. Zanevska ha anche quattro match point sul 6-5, ma non li sfrutta, in risposta, ed è costretta al tie-break, dove ce ne vogliono altri due e il 7-4 definitivo perché la sfida si concluda in poco meno di due ore.

Non molto migliore il rendimento con prime in campo e punti vinti sulla prima da parte di Kucova (58.7%-64.9% in un caso, 59.1%-60% nell’altro), ma è il dato sulla seconda che favorisce la belga: 54.8%-33.3%.

