WTA Gdynia 2021: Federica Di Sarra si regala il primo tabellone principale della carriera sul circuito maggiore

Da Fondi a Gdynia ci sono oltre 2100 km di distanza, ma quella che c’è tra Federica Di Sarra e il tabellone principale di un torneo WTA si è ora annullata. A 31 anni, infatti, arriva questa prima grande gioia nel suo percorso agonistico, cercata a lungo dopo tanti anni di tornei ITF e pochi, ma mai fortunati tabelloni cadetti del Foro Italico di Roma e di Abu Dhabi. A valerle l’accesso al main draw è il 6-4 7-5 sulla croata Tereza Mrdeza, numero 6 del seeding.

La battaglia, quella vera, si verifica soprattutto nel primo set, in cui entrambe le giocatrici stentano a tenere i propri turni di battuta. Dopo che, nei primi quattro game, questo accade due volte, nel quinto Di Sarra conserva il servizio a zero. Non lo sa ancora, ma è il momento decisivo: di lì in poi nessuna delle due evita il break, per una sequenza di cinque giochi di fila che porta la laziale dritta a farcela in poco meno di un’ora.

Il secondo parziale, rispetto al primo, vede una sostanziale differenza: i break non ci sono. Tutto procede in maniera regolare, anche se ci sono diversi game lottati, soprattutto sul servizio dell’italiana, che è costretta per tre volte a tenerlo ai vantaggi. A ridere per ultima, però, è proprio Di Sarra, perché Mrdeza cede proprio quando il tie-break è vicino ad arrivare: servizio a 15 perso, sorriso per l’azzurra che raggiunge un obiettivo cercato per una vita.

Nell’equilibrio di tante cifre, ce n’è una che spicca particolarmente, e che vale una fetta significativa di risultato per l’attuale numero 287 del ranking WTA: l’incisività sulla seconda di servizio (51.9%-42.1%) rispetto a quella di Mrdeza. E delle due vittorie su quattro (con questo) confronti, l’odierna è la più bella.

Foto: Andrzej Szkocki – BNP Paribas Poland Open