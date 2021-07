WTA Budapest 2021, i risultati del 16 luglio. Le semifinali saranno Putintseva-Galfi e Kalinina-Collins

I quarti di finale del torneo WTA Budapest 2021 di tennis (di categoria WTA 250), ovvero l’Hungarian Grand Prix, in corso sulla terra battuta indoor magiara, si sono giocati tutti quest’oggi e sono state definite le semifinali, che si disputeranno domani. Non ci sono più azzurre in tabellone.

Nella parte bassa del tabellone la statunitense Danielle Rose Collins si impone nettamente in un’ora e trenta minuti sull’argentina Paula Ormaechea per 6-1 6-4, e domani affronterà l’ucraina Anhelina Kalinina, che elimina la magiara Panna Udvardy per 6-4 6-4 dopo un’ora e 56 minuti.

Nella parte alta la magiara Dalma Galfi supera la serba Olga Danilovic per 6-4 6-2 in un’ora e 39 minuti, e domani sfiderà per un posto in finale la kazaka Yulia Putintseva, che oggi rimonta e batte l’ucraina Kateryna Kozlova per 6-7 (4) 6-0 7-5 dopo due ore e 39 minuti di battaglia.

RISULTATI WTA 250 BUDAPEST 13 LUGLIO (SINGOLARE)

16 Lug – 11h10 Yulia Putintseva batte Kateryna Kozlova 6-7 (4) 6-0 7-5

16 Lug – 14h10 Dalma Galfi batte Olga Danilovic 6-4 6-2

16 Lug – 16h05 Anhelina Kalinina batte Panna Udvardy 6-4 6-4

16 Lug – 18h25 Danielle Rose Collins batte Paula Ormaechea 6-1 6-4

Foto: LaPresse