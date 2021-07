WTA Amburgo 2021: Jasmine Paolini vince il torneo di doppio in coppia con Jil Teichmann

Jasmine Paolini vince per la prima volta un torneo di doppio sul circuito WTA in chiave maggiore. La toscana, in coppia con la svizzera Jil Teichmann, ha sconfitto con il punteggio di 6-0 6-4, in un’ora esatta, l’australiana Astra Sharma e l’olandese Rosalie van der Hoek. Anche per l’elvetica si tratta del primo successo nella specialità, escludendo la categoria del tutto intermedia dei WTA 125.

Nel primo parziale, in tutte e tre le occasioni in cui la coppia italo-svizzera mette a segno il break, questo accade a 30. Non riescono mai, le avversarie, ad avvicinarsi neppure al deciding point, quello che può fare la differenza tra un game vinto e uno perso per i piccoli dettagli di un unico 15. Il set dura appena 21 minuti.

C’è più lotta nel secondo parziale, nel quale Sharma e van der Hoek aprono andando sullo 0-2, solo per subire il recupero immediato. La battaglia si esprime in modo chiaro anche nei game, molto più spesso combattuti e che vanno al punto decisivo. Il break decisivo arriva nel settimo gioco, a 15; due sono le opportunità delle avversarie per il recupero, entrambe vanificate proprio sul 4-3, prima della vittoria conclusiva.

Molto maggiore la solidità di Paolini e Teichmann al servizio, il punto fondamentale con addirittura l’83% di prime in campo. Pochissime le seconde giocate su ambo i fronti, ma la coppia italo-svizzera fa meglio (62.5%).

